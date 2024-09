Sängerin Jennifer Hudson überlässt ihrem Sohn das Kochen

Jennifer Hudson (43) schwärmt von den Kochkünsten ihres 15-jährigen Sohnes David (15). Im Interview mit People gab die EGOT-Gewinnerin preis, dass sich in ihrer Küche die Rollen verändert hätten. "Oh baby, er kocht wie ein Meister!", sagte die stolze Mutter. Früher habe sie selbst das Essen zubereitet und gekocht, doch nun sei ihr Sprössling der Chef in der Küche. Ihre Aufgabe sei es nun, den Tisch zu decken und das Geschirr zu spülen. "Es ist erstaunlich zu sehen, wie schnell sie groß werden", fügte sie sentimental hinzu.

David probiere in der Küche allerlei Rezepte aus, oft inspiriert von TikTok-Trends. Jennifer erklärte, dass sich neben ihrem Sohn auch sieben seiner Cousins gerne mit verschiedenen Rezepten in ihrer Küche austoben würden. Besonders stolz sei die 43-Jährige darauf, dass die Jungs einen vielfältigen Geschmack entwickelt hätten. David liebe alles – von Steak bis Pizza, und er scheue nicht davor zurück, neue Gerichte auszuprobieren und seiner Mutter zum Verkosten anzubieten. Glücklicherweise, so betonte sie, sei er ein ausgezeichneter Koch.

Abseits der familiären Küchenabenteuer setzt sich Jennifer gemeinsam mit der Firma Dawn für den Tierschutz ein. "Ich freue mich, einen Beitrag zum Schutz der kleinen Entenküken leisten zu können", sagt sie über ihr neues Projekt, in dessen Rahmen sie auch in einem neuen Werbespot zu sehen ist.

Getty Images Jennifer Hudson und ihr Sohn David

Getty Images Jennifer Hudson bei einem Auftritt in Dezember 2019

