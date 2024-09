Jennifer Hudson verblüfft: Ihr Sohn wird so schnell groß

Hollywoodstar Jennifer Hudson (43) ist verblüfft: Ihr Sohn David Otunga Jr. (15) hat sich in kürzester Zeit in einen fast schon erwachsenen Teenager verwandelt. Gegenüber Essence sprach Jennifer, auch bekannt als Musikerin und Talkshow-Moderatorin, über die Veränderung ihres Sohnes: "Er ging ins Zimmer, um zu schlafen, machte ein Nickerchen mit seinem Irokesenschnitt, und als er wieder herauskam, hatte er eine ganz neue Nase und war in die Höhe geschossen. Ich dachte nur: 'Wo ist mein Kind hin? Wer ist das?'" Die "Spotlight"-Sängerin zieht ihren Sohn gemeinsam mit ihrem Ex groß, dem Schauspieler und ehemaligen Wrestler David Otunga (44).

Mit Bewunderung und etwas Wehmut blickt Jennifer auf die rasante Entwicklung ihres Kindes. Im Gespräch reflektierte sie außerdem darüber, wie sich ihre Mutterrolle im Laufe der Zeit verändert habe: "Jede Phase der Erziehung eines Kindes ist anders als die vorherige." Während sie sich an die Veränderungen gewöhne, sei es ihr wichtig, immer die Mutter zu sein, die ihr Sohn gerade brauche. Dabei sei es ihr Ziel, David auf kommende Herausforderungen vorzubereiten und stets die beste Mutter zu sein, die sie sein könne.

Abseits ihrer Mutterrolle legt Jennifer viel Wert auf Selbstfürsorge. Im Alltag achte sie ganz bewusst auf ihr Wohlbefinden: "Wenn ich aufwache, frage ich mich: 'Was wird mich heute zum Lächeln bringen?'" Sie habe kleine, tägliche Rituale, die ihr ein Gefühl der Erfüllung gäben. Das bietet sicher eine willkommene Abwechslung im Alltag des erfolgreichen Multitalents, das bereits mit zahlreichen Preisen – unter anderem einem Emmy, Grammy, Tony und Oscar – ausgezeichnet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Otunga, David Otunga Jr. und Jennifer Hudson im Dezember 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Hudson und ihr Sohn David

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige