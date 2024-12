Jennifer Hudsons Sohn David diente ihr als Album-Inspiration

Das erste Weihnachtsalbum von Sängerin Jennifer Hudson (43), das im Oktober veröffentlicht wurde und den Titel "The Gift of Love" trägt, wurde maßgeblich von ihrer Familie geprägt. So habe ihr Sohn David Daniel Otunga Jr. (15) Jennifer unter anderem dabei geholfen, den Namen des Albums zu finden. "Er ist ein Weihnachtsfanatiker, genau wie ich", sagte Jennifer lachend gegenüber People. Auch ihr Partner, Rapper Common (52), habe sich am Album beteiligt und mit ihr den Song "Almost Christmas" aufgenommen.

Im People-Interview erzählte Jennifer weiter, wie sehr ihr Sohn in den Entstehungsprozess des Albums involviert gewesen sei. "Wir saßen am Kamin und schauten Weihnachtsfilme. Er sagte sogar: 'Mama, dieses Lied hier ist mein Lieblingslied auf dem Weihnachtsalbum.' Und er gab seine Meinung dazu ab", erinnerte sie sich. David sei nicht nur ein aufmerksamer Zuhörer, sondern habe ihr auch dabei geholfen, verschiedene Noten zu lernen. Der gesamte Prozess sei sehr familienorientiert gewesen, was ihr besonders wichtig gewesen sei. Auch die Zusammenarbeit mit Common habe ihr viel bedeutet, da sie dadurch ihre persönlichen und musikalischen Verbindungen hätten vertiefen können.

Die Feiertage plant Jennifer traditionell in ihrer Heimatstadt Chicago zu verbringen, gemeinsam mit ihrem Sohn und der Familie. "Wir nennen es 'zu Weihnachten einfliegen'", verriet die 43-Jährige. David freue sich besonders auf diese Zeit, da er es liebe, Geschenke zu überreichen. "Er ist ein Geber. Und so wurde er erzogen", erzählte sie stolz und schwärmte: "Er ist mir sehr ähnlich. Er liebt es, wenn alle zusammenkommen, gemeinsam zu Abend essen, eine gute Zeit miteinander verbringen und die Einheit in allem sehen." Für Jennifer sind diese familiären Momente von unschätzbarem Wert, besonders nach dem Mord an ihrer Familie im Jahr 2008.

Getty Images Jennifer Hudson und ihr Sohn David im Jahr 2021

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images, Gary Gershoff/Getty Images for Cantor Fitzgerald Collage: Jennifer Hudson und Common

