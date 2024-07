Wagen Common und Jennifer Hudson bald den nächsten Schritt?

Im vergangenen Januar machten Common (52) und Jennifer Hudson (42) ihre Beziehung offiziell. Seitdem ist es relativ ruhig um die Liebe der beiden geworden, denn besonders häufig zeigen sie sich nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun plaudert der Rapper während seines Interviews beim Podcast "The Breakfast Club" aus, wie ernst es ihm tatsächlich mit seiner neuen Partnerin ist. "Wenn ich heiraten werde, dann sie", stellt er entschlossen fest und ergänzt: "So einfach ist das."

Für Common sei seine Beziehung zu Jennifer etwas ganz Besonderes. Er erklärt, dass ihre Verbindung anders sei als alle, die er zuvor gehabt habe: "Dies ist definitiv – bei allem Respekt für alle Frauen, mit denen ich ausgegangen bin, denn es ist alles Liebe – aber dies ist eine wirklich gesunde und schöne Beziehung." Darüber hinaus verbinde den John Wick-Darsteller und die Sex and the City-Bekanntheit auch ihre Herkunft, da sie beide in Chicago aufgewachsen seien. "Sie kommt von dort, wo ich spirituell herkomme, sie kommt von dort, wo ich herkomme, wo wir geografisch herkommen", betont der "Wise Up"-Interpret weiter.

Nachdem immer wieder Spekulationen um eine mögliche Partnerschaft zwischen den beiden laut geworden waren, gab das Paar seine Liebe auf eine sehr originelle Art und Weise bekannt. Bei Commons Auftritt in einer Folge der "The Jennifer Hudson Show" fragte ihn ebendiese nach seinem aktuellen Beziehungsstatus. Der "Universal Mind Control"-Interpret eröffnete: "Ich bin in einer Beziehung mit einem der schönsten Menschen, den je ich in meinem Leben getroffen habe. Sie ist klug, sie liebt Gott, sie hat etwas wirklich Bodenständiges an sich." Er fügte hinzu, dass seine Herzensdame auch eine eigene Talkshow habe. Das brachte Jennifer zum Schmunzeln und letztendlich war sie es, die die Bombe platzen ließ: "Ich bin mit diesem Bruder zusammen und ich bin sehr glücklich."

Getty Images Common und Jennifer Hudson im Mai 2024

Getty Images Common bei der Oscarverleihung 2018

