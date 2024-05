Süß! Common und Jennifer Hudson genießen sportliches Date

Im Januar machten Jennifer Hudson (42) und Common (52) ihre Liebe publik. Seither zeigen sich die US-amerikanische Schauspielerin und der Rapper nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Doch für ein wichtiges Basketballspiel machen die Sportfans nun eine Ausnahme. In der ersten Reihe genießen die Turteltauben das Match der Knicks gegen die Pacers. Common entscheidet sich an dem Tag für ein lässiges Outfit. Der "The Light"-Interpret trägt einen coolen Oversize-Pullover in Hellblau und kombiniert dazu weite Jeans und sportliche Turnschuhe. Jennifer hingegen wählt einen eleganteren Look, da sie zuvor offenbar noch bei der "The Late Show With Stephen Colbert (60)" zu Gast war. Die Talkshow-Moderatorin strahlt in einem dunklen blauen Kostüm, zu dem sie gekonnt hellblaue High Heels kombiniert.

Die Fans freuen sich sicherlich über die gemeinsamen Schnappschüsse, denn auf die offizielle Bestätigung der Beziehung zwischen Common und Jennifer mussten sie lange warten. Schon im Jahr 2022 hatte die Gerüchteküche um die zwei gebrodelt. Doch erst im Januar standen sie öffentlich zu ihrer Liebe. In Jennifers eigener TV-Sendung "The Jennifer Hudson Show" verkündeten sie die süßen Nachrichten. "Ich bin mit dem schönsten Menschen, den ich je im Leben getroffen habe, zusammen", schwärmte Common zu Gast in der Sendung. Dabei handelte es sich um die Moderatorin selbst, wie er letztendlich mit einem großen Lächeln gestand.

Common und Jennifer waren jedoch nicht die einzigen prominenten Gäste des Basketballspiels der Knicks gegen die Pacers. In der sogenannten "Celebrity Row" wimmelte es während des ausverkauften Spiels nur so von Superstars. Mit von der Partie waren die "Bad Guy"-Interpretin Billie Eilish (22), der "Nachts im Museum"-Star Ben Stiller (58) oder der Spiderman-Darsteller Andrew Garfield (40). Doch damit nicht genug! Auch der puerto-ricanische Latin-Pop-Sänger Rauw Alejandro (31) und die "Kingsman"-Schauspielerin Julianne Moore (63) ließen sich das Match nicht entgehen.

Instagram / iamjhud Common und Jennifer Hudson

Getty Images Rauw Alejandro bei der Met Gala 2024

