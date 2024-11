Jennifer Hudson aufgeregt: Tour zum Weihnachtsalbum startet

Jennifer Hudson (43) startet in die Feiertagssaison mit einer aufregenden Neuigkeit: Sie kehrt musikalisch zurück. Zehn Jahre nach ihrem letzten Soloalbum "JHUD" aus dem Jahr 2014 bringt die Sängerin und Schauspielerin nun ihr erstes Weihnachtsalbum "The Gift of Love" heraus und geht damit auf US-Tournee. Am Sonntag wird sie dabei ihr erstes Konzert in New York geben. Ihren Fans gab sie bereits einen kleinen Vorgeschmack auf Instagram: So zeigte sie sich in einem atemberaubenden roten Paillettenkleid mit langen Ärmeln und Federbesatz. Rote Lippen und passende Ohrringe perfektionierten ihren glamourösen Weihnachts-Look.

Die Tour führt Jennifer nach dem Auftakt in New York am 13. Dezember in ihre Heimatstadt Chicago, gefolgt von einem Konzert in Los Angeles. Den Abschluss bilden zwei Auftritte in Las Vegas am 21. und 22. Dezember. Auf Instagram zeigte sie sich nicht nur in einem schicken Weihnachtsoutfit, sondern teilte auch die Vorfreude mit ihren Fans: "Meine Weihnachtstour startet morgen in NYC! Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen! Zu welcher Show kommt ihr?" Ihre Follower reagierten begeistert und überhäuften sie mit Komplimenten wie "Eine der besten Stimmen aller Zeiten" und "Ich kann es kaum erwarten, dich endlich live zu sehen".

Bereits im September hatte Jennifer angekündigt, dass sie an ihrem musikalischen Comeback arbeitet. In einem Video-Post auf Instagram zeigte sie sich auf dem Weg, ihren neuen Plattenvertrag zu unterschreiben, und sagte: "Das ist etwas Großes. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist, wofür ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, also ist es ein besonderer Tag, und ich danke Gott dafür." Neben ihrer Musikkarriere ist Jennifer auch als Schauspielerin erfolgreich und moderiert ihre eigene Talkshow. Sie gehört zu den wenigen Künstlerinnen, die den prestigeträchtigen EGOT-Status erreicht haben, indem sie einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen hat. Privat ist die Sängerin Mutter eines Sohnes und engagiert sich für wohltätige Zwecke, insbesondere für Familien in schwierigen Situationen.

Getty Images Jennifer Hudson bei den Grammys 2023

Getty Images Jennifer Hudson und ihre Mutter Darnell Hudson bei den Oscars im Februar 2007

