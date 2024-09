Nach zehn Jahren: Jennifer Hudson hat neuen Plattenvertrag

Jennifer Hudson (42) hatte im Jahr 2014 ihr letztes Album veröffentlicht. Seither konzentriert sich die Oscar-Preisträgerin auf Projekte außerhalb der Musikindustrie. Nun gibt es jedoch gute Neuigkeiten für die Fans der Sängerin. In einem Video auf Instagram ist Jennifer am Steuer eines Autos zu sehen, als ihr Beifahrer sie fragt, wo sie denn hinfahre. "Ich bin auf dem Weg, meinen brandneuen Plattenvertrag zu unterschreiben", verkündet sie sichtlich nervös.

Jennifer wirkt, als könne sie selbst gar nicht glauben, dass sie nach so langer Zeit zur Musik zurückkehrt. "Es ist etwas Großes. Ich bin sehr aufgeregt", gesteht die "Respect"-Darstellerin und ergänzt: "Das ist ein wunderschöner Tag. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet, also ist es ein ganz besonderer Tag, und ich danke Gott dafür." Etwas aufgewühlt gibt Jennifer preis, dass sie aktuell sehr erschöpft sei, doch ihre Begeisterung für das neue Kapitel überwiege. Die "Dreamgirls"-Darstellerin verrät in der Bildbeschreibung, dass sie zukünftig bei Interscope Records unter Vertrag stehen wird. Das Label vertritt unter anderem Stars wie Billie Eilish (22), Lana Del Rey (39), Lady Gaga (38) und Kendrick Lamar (37).

Schon während ihrer Karriere als Musikerin wendete sich Jennifer auch der Schauspielerei zu. So spielte sie im ersten Film zur Serie Sex and the City Carrie Bradshaws Assistentin Louise. Im vergangenen Juli gab es ein ungeplantes, aber schönes Wiedersehen zwischen Jennifer und Sarah Jessica Parker (59), die in besagtem Film Jennifers Boss verkörperte. "Seht mal, wen ich in Paris getroffen habe. Carrie und Louise endlich wiedervereint! Nur die Liebe zählt, wie du weißt!", schrieb Jennifer mit einer humorvollen Anspielung auf ihre Charaktere im Film auf der Social-Media-Plattform.

Jennifer Hudson im November 2022

Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson

