Co-Stars von "Sex and the City" treffen sich in Paris wieder

Auf dieses Wiedersehen haben Fans von Sex and the City lange gewartet! Die Hauptdarstellerin der Serie und Filmreihe, Sarah Jessica Parker (59), befindet sich derzeit in Paris. Dort traf sie auf ihre frühere Schauspielkollegin Jennifer Hudson (42) aus dem ersten Spielfilm des Klassikers. Ihre Freude über die zufällige Begegnung war riesig! Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete Jennifer, die Louise aus St. Louis spielte, am Montag einen süßen Schnappschuss des Treffens. Als Bildunterschrift wählte sie eine humorvolle Anspielung auf ihre Filmcharaktere: "Seht mal, wen ich in Paris getroffen habe. Carrie und Louise endlich wiedervereint! Nur die Liebe zählt, wie du weißt!"

Die Frauen posierten freudig strahlend zusammen vor dem Wahrzeichen der Stadt der Liebe, dem Eiffelturm. Sarah trug ein modisches Jeanskleid sowie einen schwarzen Pullover. Jennifer wählte einen lilafarbenen Mantel. Die zahlreichen Fans der Kultserie und Filme kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So feiern ihre Follower die Begegnung im Kommentarbereich ausgiebig: "Und einfach so werden wir in der Zeit zurückversetzt", "Oh mein Gott, du musst in And Just Like That dabei sein!" oder "Endlich sind Carrie und Louise wiedervereint!"

Jennifer spielte in der 2008 erschienenen Verfilmung der Erfolgsserie die Assistentin von Carrie Bradshaw. Aus ihrem Arbeitsverhältnis entwickelte sich im Laufe der Handlung eine Freundschaft. Jedoch trennten sich die Wege der beiden. Eine Rückkehr ihres Charakters zu der derzeit produzierten Fortsetzung von "And Just Like That" scheint jedoch ausgeschlossen. Der Cast befindet sich bereits mitten in den Dreharbeiten der dritten Staffel. Sogar erste Fotos vom Set kursieren schon im Netz!

ActionPress/ActionPress Sarah Jessica Parker und Jennifer Hudson als Carrie Bradshaw und Louise bei "Sex and the City"

MEGA Logan Marshall-Green und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", 2024

