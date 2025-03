Prinz Harry überlässt Meghan in Netflix-Show das Rampenlicht

Prinz Harry (40) hält sich für Herzogin Meghan (43) zurück. Die Herzogin von Sussex hat mit "With Love, Meghan" gerade ihre eigene Show auf Netflix veröffentlicht – und obwohl sie gelegentlich über ihre Familie spricht, sind ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) kein Teil der Sendung, während ihr Mann ebenfalls nur ganz kurz zu sehen ist. Doch auch wenn Harry nur einmal vor der Kamera steht, erzählte Meghan, dass er während des Drehs oft vorbeigekommen sei, um Hallo zu sagen. Dass er dennoch nur eine Szene in der Serie hat, hat offenbar einen ganz besonderen Grund. "Immer, wenn Harry das Set besuchte, war er superhöflich und freundlich, aber es war klar, dass er wollte, dass das Meghans Moment zum Glänzen ist", erklärte ein Crewmitglied gegenüber People.

Auch in der besagten Szene lenkt Harry augenscheinlich die Aufmerksamkeit auf seine Liebste. In der letzten Folge von "With Love, Meghan" veranstaltet die ehemalige Schauspielerin einen Brunch, um ihr Unternehmen As Ever zu feiern. Der Royal stößt zu der Gruppe dazu und begrüßt seine Frau mit einem Kuss, bevor er Meghans schön hergerichteten Tisch bewundert. Er umarmt sie und flüstert ihr bewundernd zu: "Gut gemacht. Du hast tolle Arbeit geleistet."

Zuvor hatte Meghan im Gespräch mit People erklärt, dass die Serie Harrys und ihrer Liebe wieder Aufschwung verliehen habe und sie sich derzeit in einer Art "Flitterwochen-Phase" befinden. Der Grund dafür sei, dass sie sich mit ihrer Netflix-Serie und dem Lifestyle-Projekt wieder kreativen Herausforderungen widmet, was Harry wohl sehr gefalle: "Ich glaube, er liebt es, zuzusehen, genauso wie ich es liebe, diesen kreativen Prozess zu durchlaufen. Es macht einfach Spaß. Das ist es, was ich schon immer wollte."

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

