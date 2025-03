Herzogin Meghan und Prinz Harry sind wieder frisch verliebt

Herzogin Meghan (43) scheint nun privat und beruflich in einer neuen Hochphase ihres Lebens zu sein. In einem Interview mit People verrät Meghan, dass sie und ihr Ehemann, Prinz Harry (40), wieder in einer Art "Flitterwochen-Phase" angekommen seien. Der Grund dafür? Sie hat sich mit ihrem Lifestyle-Projekt "As Ever" und ihrer Netflix-Serie With Love, Meghan erneut kreativen Herausforderungen gestellt. "Ich glaube, er liebt es, zuzusehen, genauso wie ich es liebe, diesen kreativen Prozess zu durchlaufen. Es macht einfach Spaß. Das ist es, was ich schon immer wollte", erzählt die ehemalige Schauspielerin.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 leben Meghan und Harry mit ihren Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), in Montecito, Kalifornien, wo sie einen zurückgezogenen Alltag genießen. Neben der Familienzeit widmen sie sich gemeinsamen Projekten, etwa ihrer Arbeit für die Archewell Foundation. Meghan schwärmt von ihrer Partnerschaft: "Wir sind schon so lange ein eng verbundenes Team, dass wir einfach Schlag für Schlag miteinander im Einklang sind." Vor allem als Unternehmerin wisse sie die Unterstützung ihres Ehemanns besonders zu schätzen.

Abseits des beruflichen Trubels genießen Meghan und Harry die einfachen Dinge des Lebens. Gemeinsam verbringen sie Zeit bei "Day Dates", schauen Serien wie "Shrinking" oder "The White Lotus" und reflektieren vor dem Schlafen gemeinsam ihren Alltag. Wie viele Eltern jonglieren sie den Spagat zwischen Beruf und Familie – mit typischen Routinen, aber auch Herausforderungen. Seit dem Verlust von Meghans geliebtem Beagle Guy halten sie noch enger zusammen.

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige