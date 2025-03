Diese Normalo-Sommerhaus-Bewohner waren bereits im TV

Anders als bei der VIP-Version kämpfen bei "Das Sommerhaus der Normalos" Teilnehmer um den Sieg, die bisher noch nichts mit dem TV-Business am Hut hatten – doch falsch gedacht! Wie sich nun herausstellte, gibt es doch den einen oder anderen Kandidaten, der schon mal bei einer der unzähligen Fernsehshows teilgenommen hat. So ist beispielsweise Marc Preuße, der aktuell mit seiner Partnerin Lucia im Sommerhaus zu sehen ist, kein Unbekannter. Der Wahl-Dubaier hat in der Vergangenheit an First Dates – Ein Tisch für zwei teilgenommen und dort nach der Liebe gesucht. Die Unternehmerin lernte der Nachhilfelehrer jedoch erst später kennen.

Auch Mladen Doric, besser bekannt als Maki, ist ein bekanntes TV-Gesicht. Der Sommerhaus-Bewohner war ab 2015 rund ein Jahr als Köln 50667-Darsteller tätig. Schauspielerisch aktiv war zudem Sandra Czok. Die Influencerin spielte von 2020 bis 2021 in der RTLZWEI-Serie "Krass Schule" die Rolle der Anna Sommer. Außerdem war sie bereits Kandidatin bei "Zwischen Tüll und Tränen" und Shopping Queen, wo sie sich 2017 den Siegertitel holte. Sandra dürfte also aus der "Das Sommerhaus der Normalos"-Runde die wohl Bekannteste sein – sie hat sogar einen eigenen Eintrag bei Wikipedia.

Womöglich etwas weniger bekannt, aber dennoch nicht zu vergessen: Manfred und Andrea! Der 60-Jährige nahm 2018 als einer von 100 an der ProSieben-Show "Get The F*ck Out Of My House" teil. Sie schnupperte dann im Jahr 2022 ebenfalls erstmals Reality-TV-Luft und nahm gemeinsam mit ihrem Liebsten an den Shows "Mein Mann kann" und "Paar Love" teil. Nun kann das Ehepaar auch noch "Das Sommerhaus der Normalos" auf seine Liste setzen. Ihr Aufenthalt dort war allerdings nur von kurzer Dauer: Manfred und Andrea verließen die Show in Folge zwei freiwillig.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra_czok Sandra Czok, Influencerin

Anzeige Anzeige

RTL Manni und Andrea, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige