Schmerzen: Dieses Normalo-Sommerhaus-Paar geht als erstes

Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Normalos" ist in vollem Gange und direkt in Folge zwei verlässt eines der insgesamt acht Paare die Show. Der Grund dafür ist aber nicht etwa die erste Nominierung, sondern der Gesundheitszustand von Mannis Partnerin Andrea. "Es belastet mich, dass ich Schmerzen habe", erklärt die 61-Jährige und führt aus: "Es wird immer schlimmer mit den Beinen. Da muss etwas passieren." Dem stimmt auch ihr Liebster zu und beide entscheiden sich unter Tränen dafür, das Haus zu verlassen: "Gesundheit geht vor, Schatz."

Im Zweierinterview betont Andrea, wie schwer es ihr fällt, das Format vorzeitig abzubrechen. Ihr habe vor allem das Spiel "Höhen und Tiefen" gezeigt, dass sie mit ihren Kräften am Ende ist: "Mit diesem Zustand, in dem sich mein Bein befindet, ist es mir nicht möglich, an irgendeinem Spiel teilzunehmen. Es macht keinen Sinn, wir müssen gehen." Zwar bekommt die älteste Bewohnerin des Normalo-Sommerhauses viel Mitgefühl von ihrem Manni, dennoch geht sie hart mit sich ins Gericht: "Ich bin nicht nur enttäuscht, dass ich die Spiele nicht gerockt habe. Es tut mir auch wahnsinnig leid für Manni, weil mit einer anderen, sportlicheren Partnerin hätte er mit Sicherheit eine wesentlich bessere Chance."

Das vorzeitige Aus von Andrea und Manni löst bei ihren verbliebenen Mitstreitern gemischte Gefühle aus: Sascha fällt seinem Kumpel direkt um den Hals und bricht in Tränen aus, denn für ihn war der 60-Jährige eine Bezugsperson. Weniger bewegt ist hingegen Marc: "Wir kennen uns keine 50 Stunden und diese überschwänglichen Emotionen halte ich für absolut unsinnig. Es ist keiner gestorben. Es muss kein Bein amputiert werden." Er sieht das Ausscheiden von Andrea und Manni eher als Vorteil für sich selbst: "Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt eine Stimme weniger gegen uns."

"Das Sommerhaus der Normalos": Acht Folgen ab Montag, 24. Februar 2025, wöchentlich eine neue Folge im Stream auf RTL+.

RTL Manni und Andrea, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

RTL Marc und Lucia, "Das Sommerhaus der Normalos"-Bewohner

