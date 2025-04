Vanessa Brahimi genervt: "Habe auch eine 40-Stunden-Woche"

Vanessa Brahimi, die als Reality-TV-Star bei Das Sommerhaus der Normalos bekannt wurde, hat in einer Instagram-Story ein klares Statement gegen ihre Kritiker abgegeben. Am Montag richtete sie sich direkt an die User, die ihr vorwerfen, keinen "richtigen Job" zu haben. Vanessa betonte dabei, dass sie sehr wohl einen klassischen Vollzeitjob ausübe und zusätzlich Social-Media-Content produziere: "Ich arbeite von Montag bis Freitag. Also ich hab auch eine 40-Stunden-Woche. Ich wollte nicht jammern, sondern sagen, dass ich es unterschätzt habe." Ihre deutlichen Worte werden von vielen Fans mit Spannung diskutiert.

Hintergrund ist, dass sich immer wieder Menschen in den sozialen Medien kritisch zu Vanessas Berufsalltag äußern. Einige behaupten, sie könne sich nicht in das Leben von Personen hineinversetzen, die zum Beispiel zwölf Stunden am Tag arbeiten. In ihrer Story nimmt Vanessa deshalb kein Blatt vor den Mund: "Es schreiben mir doch ernsthaft Leute, es gibt Menschen, die zwölf Stundenschichten schieben und einen normalen Job haben." Besonders ärgere es sie, dass ihre Arbeit oft heruntergespielt oder gar nicht anerkannt werde. "Es nervt mich, wie alle tun, als hätte ich keinen Job und ich finde es lächerlich", so Vanessa weiter. Gleichzeitig appellierte sie an ihre Kritiker: "Jeder sucht sich seinen Job oder sein Leben selbst aus. Niemand zwingt euch, zwölf Stundenschichten zu arbeiten. Wenn ihr unzufrieden seid, dann ändert was daran!"

Abseits des Rampenlichts ist Vanessa für ihre direkte Art und ihren offenen Umgang mit Kritik bekannt. Seit ihrem Durchbruch in der Reality-TV-Welt meistert sie nicht nur die Herausforderungen vor der Kamera, sondern zeigt sich auch privat gerne authentisch und bodenständig. Trotz ihres Erfolgs macht sie keinen Hehl daraus, dass der Alltag zwischen Vollzeitjob und Influencer-Dasein anstrengend sein kann. Die Negativ-Kommentare scheinen sie in ihrer Lebensführung kaum zu beirren – im Gegenteil: Immer wieder betont Vanessa auf Social Media, wie wichtig ihr Unabhängigkeit und Eigeninitiative seien. Mit ihrer Einstellung trifft sie offenbar einen Nerv bei ihren Anhängern, die sich gerade für ihre selbstbestimmte Linie begeistern.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

