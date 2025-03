Diese Produktionen sahnen beim Grimme-Preis 2025 ab

Die Gewinner des 61. Grimme-Preises stehen fest! Unter anderem konnte sich die jüdische Serie "Die Zweiflers" in der Kategorie "Fiktion" durchsetzen und wurde für ihre herausragende erzählerische Leistung gewürdigt. Das geht auf der offiziellen Webseite grimme-preis.de hervor. Auch das gesellschaftskritische RTL+-Format "Angemessen Angry" mit Bless Amada und Co. war ein großer Erfolg, denn es erhielt gleich zwei Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien. Die prestigeträchtige Verleihung, die zu den bedeutendsten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen zählt, wird am 4. April 2025 im Marler Theater stattfinden. Insgesamt werden 16 Grimme-Preise sowie drei Sonderpreise verliehen.

Neben den beiden Produktionen zählen außerdem ZDFs "Uncivilized", ARDs "Herrenhausen – Der Herr des Geldes" sowie "Festmachen" vom Norddeutschen Rundfunk zu den Gewinnern. Isabell Beer und Isabel Ströhl erhalten die Auszeichnung "Besondere Journalistische Leistung" für "Strg_F Epic – Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter" und "Strg_F – Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram." In einem Statement von Çiğdem Uzunoğlu, die seit Anfang Januar das Grimme-Institut leitet, lautet es dazu: "Die ausgezeichneten Produktionen dieses Jahrgangs zeigen, was Fernsehen leisten kann: informieren, reflektieren und immer wieder aufklären. Es ist ein toller 61. Jahrgang für Grimme und ein spannender und vielfältiger erster Einstieg für mich!"

Der Grimme-Preis, der seit 1964 jährlich verliehen wird, würdigt herausragende TV-Produktionen und sorgt dabei immer wieder für Diskussionsstoff – sei es durch überraschende Gewinner oder auffällige Leerstellen. Die Verleihung macht jedoch auch deutlich, wie sich das deutsche Fernsehen verändert: Neben den Öffentlich-Rechtlichen treten längst Streaminganbieter und private Sender als starke Konkurrenten auf. In der Vergangenheit zeigten die Auszeichnungen eine Trendwende in der TV-Landschaft, wie beispielsweise 2020, als die eigens für die LGBTQ+-Community konzipierte Kuppelshow Prince Charming einen Preis erhielt.

Die Verleihung des 61. Grimme-Preises findet am 4. April im Theater der Stadt Marl statt und wird von 3sat zeitversetzt ab 22:25 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt.

Anzeige Anzeige

ZDF / Mahmoud Belakhel Patrick Phul, Aram Arami und Fatih Hatipoğlu in "Uncivilized – Charlie Hebdo"

Anzeige Anzeige

RTL Die "Prince Charming"-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige