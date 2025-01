Diese Produktionen sind für den Grimme-Preis 2025 nominiert

Die Nominierungen für den Grimme-Preis 2025 sind bekannt! Wie dwdl berichtet, dominierten die Öffentlich-Rechtlichen den Wettbewerb mit 58 Beiträgen. Doch auch Streamingdienste wie Prime Video und Disney+ sowie Privatsender wie RTL konnten sich einige Plätze sichern. In der Kategorie "Unterhaltung" liefern sich unter anderem Maren Kroymann und Teddy Teclebrhan ein Rennen um den beliebten Preis. Die Rocket Beans sind mit "Machiavelli Sessions & Stories" in der Kategorie "Jugend" nominiert, in der auch das SWR-Format "Brust Raus" und die Disney-Show "Pauline" antreten.

Einen kleinen Eklat gibt es in der Kategorie "Fiktion". "In diesem Jahr hat die Kommission Fiktion erneut weniger Nominierungen ausgesprochen, als möglich gewesen wären. Die Zahl der in dieser Kategorie nominierten Fernsehfilme hat damit einen historischen Tiefstand erreicht", machte Lucia Eskes, die Leiterin der Preisverleihung, gegenüber dem Onlinemagazin deutlich. Damit kritisiert der Grimme-Preis ganz deutlich die deutsche TV-Landschaft, die "abseits vom Krimi" wenig zu bieten habe. Ausnahmen seien die Nominierten, unter denen die Serien "Schwarze Früchte", "Player of Ibiza" und "Die Zweiflers" zu finden sind. Auch der bereits ausgezeichnete Jan Böhmermann (43) darf sich dank seines Animationsfilms "Das Grundgesetz der Tiere" über eine Nominierung freuen.

Der Grimme-Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen und wird seit 1964 vergeben. Während Kritiker in jüngster Zeit bemängelten, dass vor allem die Öffentlich-Rechtlichen die Liste dominieren, sorgt die Preisverleihung immer wieder für Überraschungen. Im Jahr 2020 gewann zum Beispiel die Kuppelshow Prince Charming einen Award. "'Prince Charming' hat tatsächlich den Grimme-Preis bekommen. Und ich bin noch völlig fertig. Ich wollte erst mal sagen: Wir, der Cast, die Produktion, TVNow, Vox – wir haben es gerockt!", freute sich damals Prinz Nicolas Puschmann (33) auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Puschmann im Juni 2023 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige