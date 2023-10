Frisch verheiratet: Jana Azizi ist "geflasht" von ihrem Mann

Sie schwelgt im absoluten Liebesglück! Im Dezember 2022 hatte Jana Azizi süße Neuigkeiten verkündet: Ihr Partner Johann Ackermann war vor ihr auf die Knie gefallen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit: Die Moderatorin und der Sportler gaben sich das Jawort. Nun kommt Jana aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

"Er ist der erste Mann in meinem Leben, mit dem ich mir meine gemeinsame Zukunft vorstellen konnte", verrät die 34-Jährige im Interview mit Bild. Was sie an ihrem Johann besonders liebt? Seine bodenständige, einfühlsame und loyale Art. Zudem bringe er sie oft zum Lachen. "Damit hat er mich ab der ersten Sekunde gecatcht. Ich bin geflasht von unserer Liebe", stellt Jana fest.

Offiziell verheiratet sind die beiden seit dem 9. September. Allerdings krönten sie ihre Liebe nun auch noch mit ihrer Traumhochzeit an der Adria. "Wir haben so viele Erinnerungen für die Ewigkeit mit unseren liebsten Menschen. Es war einfach ein Traum", schwärmt die frischgebackene Ehefrau weiter. Rund 100 Gäste besuchten die ausgelassene Fete: "Mein Ehemann, Familie, Freunde, Tänzer, Sänger, Trommler, DJ – ein riesiges Fest der Liebe, des Vertrauens, der ewigen Verbundenheit."

Anzeige

Instagram / jana_azizi Johann Ackermann und Jana Azizi im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi und Johann Ackermann im September 2023

Anzeige

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf und Jana Azizi bei der Brautkleidsuche, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de