Überglücklich: TV-Moderatorin Jana Azizi hat geheiratet!

Jana Azizi ist unter der Haube. Im Dezember 2022 hatte ihr Liebster Johann Ackermann mit einer besonders süßen Frage überrascht: Der Sportler war vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand gehalten. Und sie hatte Ja gesagt. Wann es vor den Altar gehen sollte, hatte die Moderatorin bisher nicht verraten. Doch nun war es offenbar schon so weit: Jana und Johann haben geheiratet.

Die süße Neuigkeit verriet Janas Kollegin Katja Burkard (58) bei Instagram. In ihrer Story postete sie ein gemeinsames Video. "Wen treffe ich da: Die frisch gebackene Frau Ackermann", schmunzelt das TV-Gesicht. Und offenbar durfte Katja die Braut an ihrem großen Tag sogar beobachten, denn sie fügt hinzu: "Und meine Güte, sie sah so schön aus." Jana verrät außerdem, dass sie jetzt auch offiziell den Nachnamen ihres Liebsten angenommen habe – allerdings nicht im TV. Ein Foto, das sie in die Kamera hält, offenbart, dass Johann einen eleganten grauen Smoking trug und sie selbst ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid.

Dass es bald so weit sein dürfte, hatten Fans aber schon ahnen können. Erst im Juni hatte Janas Freundin Vivien Wulf (29) ein Bild von den beiden geteilt, das sie beim Brautkleid shoppen gezeigt hatte. "Ich freue mich so sehr, dass wir dein Traumkleid gefunden haben, liebste Jana. Du wirst wunderschön an eurer Hochzeit aussehen", hatte Vivien stolz geschrieben.

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

Instagram / vivienwulf Jana Azizi und Vivien Wulf im Juni 2023

