Tschüss Deutschland: Moderatorin Jana Azizi wandert aus!

Seit vier Jahren arbeitet Jana Azizi erfolgreich als Moderatorin bei RTL. Doch wie Bild berichtet, scheint damit nun Schluss zu sein: Gemeinsam mit Ehemann Johann Ackermann und ihren zwei Katzen wandert sie nach Mallorca aus! "Jana Azizi ist eine tolle Moderatorin, die in den vergangenen Jahren verschiedene Formate und ganz besonders 'Explosiv' mit ihrer sympathischen Art bereichert hat. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen Jana alles erdenklich Gute für ihre berufliche und private Zukunft", erklärt eine Sprecherin des Kölner Senders.

Ein offizielles Statement der 35-Jährigen gibt es bislang noch nicht. Dafür berichtet das Blatt aber, dass sie der Entertainment-Branche von ihrer neuen Wahlheimat aus trotzdem treu bleiben und regelmäßig nach Deutschland fliegen wird. Für ihren Mann hat die spanische Insel aber optimale Arbeitsbedingungen: Der Sportwissenschaftler ist nämlich ehemaliger Triathlet, der viele Erfolge während seiner Karriere feierte und heute als begehrter Triathlon-Trainer arbeitet.

Mit der Auswanderung erfüllen sich Jana und Johann wohl einen Lebenstraum, der ihre Liebe noch vollkommener macht. Das Paar gab sich im September 2023 das Jawort und feierte gemeinsam mit 100 Leuten eine dreitägige Hochzeit an der Adria. "Wir haben so viele Erinnerungen für die Ewigkeit mit unseren liebsten Menschen. Es war einfach ein Traum", schwärmte Jana damals gegenüber Bild. In ihrem Partner habe sie den ersten Mann in ihrem Leben gefunden, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen konnte. Sie liebe seine bodenständige, einfühlsame sowie loyale Art und dass er sie oft zum Lachen bringe. "Damit hat er mich ab der ersten Sekunde gecatcht. Ich bin geflasht von unserer Liebe", betonte sie.

Instagram / johann_ackermann_ Jana Azizi und Johann Ackermann, Moderatorin und Triathlet

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi im März 2022

