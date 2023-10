Drei Tage in Kroatien: So traumhaft war Jana Azizis Hochzeit

Jana Azizi hat es richtig krachen lassen! Im Dezember 2022 hatte ihr Johann Ackermann in Paris die Frage aller Fragen gestellt – zusammen sind die beiden seit September 2021. Anfang September dieses Jahres standen die Moderatorin und der Triathlet dann auch schon vor dem Traualtar – ausgeplaudert hatte das ausgerechnet Katja Burkard (58). Am vergangenen Wochenende wurde jetzt groß gefeiert: Jana und Johann begingen in Kroatien ihre absolute Traumhochzeit.

Gleich drei Tage lang zelebrierte das Paar seine Liebe an der Adria, wie es Bild verrät. "Wir haben so viele Erinnerungen für die Ewigkeit mit unseren liebsten Menschen. Es war einfach ein Traum", schwärmt Jana – es sei die "Feier [ihres] Lebens" und "entspannt, so emotional und gefühlig und wahnsinnig besonders" gewesen. Rund 100 Gäste besuchten die ausgelassene Fete: "Mein Ehemann, Familie, Freunde, Tänzer, Sänger, Trommler, DJ – ein riesiges Fest der Liebe, des Vertrauens, der ewigen Verbundenheit. Wir haben es und uns alle geliebt."

Auf dem Programm stand an ihrem großen Tag ein Besuch im Familienrestaurant in Split und danach die Trauung direkt am Meer. Wieso entschied sich das Paar ausgerechnet für Kroatien? "Weil Johann und ich mit diesem Land so viel verbinden. Familie, das Wohlfühlerlebnis in diesem Land und die Schönheit der Natur und Vielfalt", erklärt Jana. Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, sich am Meer das Jawort zu geben.

Instagram / vivienwulf Vivien Wulf und Jana Azizi bei der Brautkleidsuche, Juni 2023

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi im März 2022

Instagram / jana_azizi Johann Ackermann und Jana Azizi im Dezember 2022

