Fast 18: Neue Fotos von Prinzessin Isabella veröffentlicht

Die dänische Prinzessin Isabella (17) hat dieses Jahr einen tollen Grund zum Feiern: Die Tochter von König Frederik (56) und Königin Mary (53) wird am 21. April volljährig. Anlässlich ihres nahenden 18. Geburtstags veröffentlicht das Königshaus nun zwei neue Porträts der jungen Royal auf Instagram. In eleganter Kleidung und schlichtem, aber geschmackvollem Styling zeigt sich Isabella auf den Fotos erwachsen und selbstbewusst. Während ein Porträt ein freundliches Lächeln einfängt, ist sie auf dem anderen Bild mit etwas ernsterem Blick aus nächster Nähe zu sehen.

Gefeiert wird allem Anschein nach bereits rund anderthalb Wochen vor Isabellas großen Tag. Wie das Königshaus auf seiner offiziellen Website verkündet, findet am 11. April eine Festveranstaltung im Rathaus von Aarhus statt, die im Zeichen junger, kreativer Talente steht. Im Rahmen des Events in Aarhus werden junge Designer eine Modenschau mit Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Materialien präsentieren. Das Programm wird durch musikalische Beiträge und tänzerische Aufführungen von Nachwuchstalenten ergänzt. Für das kulinarische Wohl sorgen Schüler aus regionalen Berufsbildungsprogrammen, die unter anderem den Geburtstagskuchen kreieren. Rund 150 Gäste sollen zu der Veranstaltung eingeladen sein. Doch damit nicht genug: Am 15. April ist eine weitere Veranstaltung zur Feier der noch 17-Jährigen geplant. Die Prinzessin und ihre Familie besuchen eine Geburtstags-Performance im Königlichen Theater, zu der ebenfalls zahlreiche weitere Gäste per Losverfahren eingeladen werden.

Isabella, die am 21. April 2007 geboren wurde, ist die Zweitälteste von vier Geschwistern und belegt derzeit den dritten Platz in der dänischen Thronfolge. Bereits in der Vergangenheit beeindruckte die Prinzessin durch ihre Reife und Eleganz in der Öffentlichkeit. Mit ihrem 18. Geburtstag wird Isabella offiziell eine größere Rolle im dänischen Königshaus übernehmen. Damit dürften die Erwartungen an sie als zukünftige Repräsentantin ihres Landes weiter steigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella im März 2025

Anzeige Anzeige

Thomas Traasdahl Königin Mary und Prinzessin Isabella, Christmas Eve service at Aarhus Cathedral, Dezember 2024

Anzeige Anzeige