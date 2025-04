Prinzessin Isabella wird 18: Königshaus teilt süße Fotos

Prinzessin Isabella (17) feiert am 21. April einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben: Sie wird 18 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte das Königshaus nun eine besondere Bilderreihe auf Instagram, die viele bisher unbekannte Momente aus ihrem Leben zeigt. Von süßen Babyfotos, auf denen sie von ihrer Großmutter Königin Margrethe (85) gehalten wird, bis hin zu Schnappschüssen mit ihrer Mutter Königin Mary (53) – die emotionale Collage gibt Einblicke in private und glückliche Familienmomente. Die Bilder zeigen Prinzessin Isabella zudem unter anderem während Ausflügen, bei festlichen Anlässen und sogar in Momenten des einfachen Familienlebens.

Die Vor-Feierlichkeiten zu Isabellas 18. Geburtstag fanden bereits am Dienstagabend mit einem beeindruckenden Konzert im königlichen Theater in Kopenhagen statt. Dort traf sich die gesamte Königsfamilie, inklusive ihrer Geschwister Prinz Christian (19), Prinz Vincent (14) und Prinzessin Josephine (14), um das Geburtstagskind zu ehren. Isabella war selbstredend der Mittelpunkt des Abends in einer atemberaubenden dunkelblauen Tüllrobe mit silbernen Stickereien. Ihre Eltern um König Frederik X. (56) und Mama Mary hielten sich im Hintergrund – der Stolz stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Prinzessin Isabella steht nach ihrem Bruder Christian auf Platz zwei der dänischen Thronfolge und wächst in einer eng verbundenen Familie auf, die ihr den Balanceakt zwischen königlichen Pflichten und familiären Traditionen vorlebt. Auf ihrer Geburtstagsfeier im Rathaus bewies die Prinzessin bereits, dass sie zwar souverän, aber auch mit einem gewissen Witz ihren royalen Pflichten erfüllt. "Fast vor vier Jahren habe ich festgestellt, dass man gehört werden kann, wenn man es am wenigsten erwartet. Heute habe ich keinen Zweifel daran, dass das Mikrofon an ist", scherzte Isabella auf der Bühne, wie People sie unter anderem zitiert. Dabei spielte sie auf die Konfirmation ihres älteren Bruders im Jahr 2021 an, bei der sie ihre Mutter fragte, "Bist du völlig verwirrt?" – ihre ironische Frage war damals laut und deutlich im Saal zu hören.

Getty Images Prinzessin Josephine, Königin Mary, Prinz Vincent, König Frederik und Prinzessin Isabella

Thomas Traasdahl Königin Mary und Prinzessin Isabella, Heiligabend-Messe in Aarhus, Dezember 2024

