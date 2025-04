So viel kostet Prinzessin Isabellas 18. Geburtstagsfeier

In Aarhus laufen die Vorbereitungen für Prinzessin Isabellas 18. Geburtstag auf Hochtouren. Am 11. April wird die älteste Tochter von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) im Rathaus der Stadt mit 300 Gästen feiern. Unter den Geladenen befinden sich 100 junge Menschen aus örtlichen Jugendorganisationen sowie 70 weitere Aarhusianer mit Begleitung, die ihre Plätze durch eine Verlosung gewonnen haben. Die Veranstaltung, die etwa 300.000 Kronen (umgerechnet ca. 40.000 Euro) kosten wird, verspricht ein üppiges Programm und eine Atmosphäre, die der jungen Komtess von Monpezat gerecht wird. Das will zumindest das Newsportal Ekstra Bladet wissen.

Ein fester Bestandteil der Feier wird ein von der Stadt arrangiertes Unterhaltungsprogramm sein. Rund 93.000 Kronen (umgerechnet etwa 12.500 Euro) sind allein für künstlerische Beiträge eingeplant. Auch ein erfahrener Conférencier wird die Gäste durch den Nachmittag leiten, wofür 20.000 Kronen (umgerechnet knapp 2.700 Euro) vorgesehen sind. Für das Catering, das auf 63.000 Kronen (umgerechnet rund 8.500 Euro) geschätzt wird, kommen die Steuerzahler auf, was etwa 300 Kronen (umgerechnet rund 40 Euro) pro Gast entspricht. Eine angemessen stilvolle Geburtstagsgabe für Isabella (17) darf ebenfalls nicht fehlen – was genau die Stadt für 10.000 Kronen (umgerechnet etwa 1.300 Euro) eingeplant hat, wird allerdings noch streng geheim gehalten.

Während sich Isabella auf ihre große Geburtstagsfeier vorbereitet, trat ihr älterer Bruder Prinz Christian (19) vor zwei Monaten in Slagelse seinen Militärdienst an. Der Thronfolger begann seine Ausbildung beim prestigeträchtigen Garde-Husaren-Regiment, das für den Schutz des königlichen Haushalts zuständig ist. Der Prinz schloss sich damit der langen Familientradition im militärischen Engagement an. Es soll bereits spekuliert werden, ob der viermonatige Dienst beim Militär nur der erste Schritt eines umfassenden Vorbereitungsplans sein könnte, um den Prinzen auf seine königlichen Pflichten vorzubereiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella, dänische Royal

Anzeige Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinz Christian von Dänemark im Februar 2025

Anzeige Anzeige