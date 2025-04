Prinzessin Isabella scherzt in ihrer ersten offiziellen Rede

Prinzessin Isabella von Dänemark (17) hat in ihrer ersten offiziellen Rede bei Feierlichkeiten anlässlich ihres bevorstehenden 18. Geburtstags mit Humor überrascht. In einer Ansprache im Rathaus von Aarhus witzelte die Tochter von König Frederik (56) und Königin Mary (53) gleich zu Beginn: "Fast vor vier Jahren habe ich festgestellt, dass man gehört werden kann, wenn man es am wenigsten erwartet. Heute habe ich keinen Zweifel daran, dass das Mikrofon an ist." Damit spielte sie auf ein Missgeschick aus dem Jahr 2021 an, als sie während der Konfirmation ihres Bruders, Prinz Christian (19), ihre Mutter unvermittelt fragte: "Bist du völlig verwirrt?" Das Peinliche daran: Die amüsante Situation wurde von der Presse aufgezeichnet und ging schließlich viral.

Die Stadt Aarhus hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um der jungen Prinzessin einen unvergesslichen Start in die Feierlichkeiten zu bereiten. Über 100 junge Talente aus den Bereichen Musik, Sport, Kulinarik und Design nahmen an dem Event zu Ehren Isabellas teil. Isabella bedankte sich in ihrer Rede bei der Stadt und betonte, wie wichtig der Ort für ihre Familie sei. Bei der Veranstaltung gab es unter anderem eine Modenschau mit nachhaltiger Kleidung, Tanzauftritte, Musikdarbietungen und eine beeindruckende Geburtstagstorte, die von Berufsschülern kreiert wurde. Die Kosten des Events beliefen sich laut dem People Magazine auf umgerechnet etwa 37.600 Euro.

Bekannt für ihr selbstbewusstes Auftreten, gilt die 17-Jährige als aufstrebendes Mitglied der dänischen Königsfamilie, die eines Tages in Vollzeit royale Pflichten übernehmen wird. Sie ist das zweitälteste von vier Kindern und nicht nur die Schwester des Kronprinzen Christian, sondern auch der Zwillinge Prinz Vincent (14) und Prinzessin Josephine (14). Mit ihrem Humor und ihrer lockeren Art zeigte Isabella, dass sie für ihre zukünftige Rolle gut gewappnet ist.

Thomas Traasdahl Königin Mary und Prinzessin Isabella, Heiligabend-Messe in Aarhus, Dezember 2024

Getty Images König Frederik, Prinzessin Isabella und Königin Mary, April 2022

