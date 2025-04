Auf Prinzessin Isabella könnte nun mehr Pressedruck zukommen

Prinzessin Isabella (18), die am Montag ihren 18. Geburtstag feierte, steht vor einer neuen Lebensphase, die nicht nur Rechte und Pflichten mit sich bringt, sondern vermutlich auch verstärkte Aufmerksamkeit der Medien. Historiker Lars Hovbakke Sørensen erklärt gegenüber Ekstra Bladet: "Es wird einen freieren Rahmen für die Medien geben. Diese berichten über die königliche Familie in einer Weise, in der sie sich für ihr Privatleben interessieren und dafür, was sie tun – wenn sie zum Beispiel auf Partys gehen."

Er betonte, dass mit diesem Meilenstein die bisher bestehende inoffizielle Vereinbarung zwischen Presse und Königshaus endet, die royale Kinder bis zur Volljährigkeit vor allzu neugierigen Blicken schützt. Nun könnten Kameras und Reporter Isabellas Privatleben intensiver ins Visier nehmen. Das könnte laut dem Fachmann ihren Alltag als junge Erwachsene zusätzlich beeinflussen – und erschweren.

Mit der Volljährigkeit wächst aber auch ihre Rolle innerhalb der dänischen Monarchie: Isabella, die auf Platz zwei der Thronfolge nach ihrem Bruder Prinz Christian (19) steht, hat theoretisch das Potenzial, eines Tages Königin zu werden, sollten Christian selbst keine Kinder haben. Darüber hinaus eröffnet sich mit ihrem Geburtstag die Möglichkeit, dass sie künftig als Reichsverwalterin eingesetzt werden könnte. In dieser Funktion würde sie die Aufgaben ihres Vaters König Frederik X. (56) übernehmen, sollte dieser etwa aus gesundheitlichen Gründen oder durch Abwesenheit verhindert sein.

Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark, April 2025

Getty Images Die dänische Königsfamilie, Juni 2024

