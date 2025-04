Prinzessin Isabella bricht mit Handy in der Hand Protokoll

Prinzessin Isabella (18) von Dänemark hat anlässlich ihres 18. Geburtstags offiziell neue royale Maßstäbe gesetzt. Nachdem die ersten Gala-Porträts der Prinzessin veröffentlicht worden waren, gewährte das dänische Königshaus auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen. Auf einem der Bilder, das einen regelrechten Sturm der Begeisterung auslöste, war Isabella in einem leuchtenden orangefarbenen Abendkleid und mit einer funkelnden Tiara zu sehen – und dabei hielt sie ganz lässig ihr Smartphone in der Hand. Mit einer burgunderfarbenen Handyhülle ausgestattet, zeigte sich die Prinzessin so modern und nahbar wie selten zuvor. Mit den Worten "Vielen lieben Dank an alle, die meinen 18. Geburtstag so besonders gemacht haben. Es bedeutet mir viel", richtete sie sich unter den Schnappschüssen an die Öffentlichkeit.

Die Fotos wurden in der Ritterhalle des Schlosses Amalienborg aufgenommen und zeigen die Prinzessin in voller Pracht. Neben der aufsehenerregenden Tiara, der Daisy Bandeau Tiara, trug Isabella auch passende Ohrringe mit Türkisen und Diamanten. Die Tiara, ein echtes Familienerbstück, gehört zu den traditionsreichsten Schmuckstücken der dänischen Königsfamilie. Ursprünglich gehörte sie ihrer Ururgroßmutter, Prinzessin Margaret of Connaught. Auch andere Royals wie ihre Großmutter, Königin Margrethe (85), und ihre Cousine, Prinzessin Theodora, haben das Schmuckstück bereits getragen. Isabella wirkte in ihrer Aufmachung nicht nur elegant, sondern auch in einer beeindruckenden Mischung aus Tradition und moderner Attitüde.

Abseits der formellen Porträts ließ es sich die junge Prinzessin nicht nehmen, mit ihrem Geburtstag auch einen ganz persönlichen Akzent zu setzen. Neben einer intimen Feier im kleinen Familienkreis veranstaltete Isabella im Vorfeld ein glamouröses Konzert, bei dem sie von ihrer Familie und etwa 1.000 Gästen gefeiert wurde. Die Party, die laut Hello! um die 38.000 Euro gekostet haben soll, war ein glanzvoller Auftakt ins Erwachsenenalter. Die jüngste Öffentlichkeitsoffensive der Prinzessin zeigt, wie souverän sie den Balanceakt zwischen Tradition und Moderne meisterhaft beherrscht und damit ihre Fans begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die dänischen Royals an Prinzessin Isabellas 18. Geburtstag, April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige