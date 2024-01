Erste Familienfotos von König Frederik mit Frau und Kindern!

Hier zeigen sie sich zu sechst! Nachdem Königin Margrethe von Dänemark (83) bekannt gegeben hatte, dass sie ihr Amt nach ganzen 52 Jahren abtritt, wurde ihr Sohn Prinz Frederik (55) vor wenigen Tagen zum neuen König von Dänemark erklärt. Und jetzt werden die ersten Bilder veröffentlicht: Frederik posiert mit seiner Ehefrau Königin Mary (51) und seinen Kindern auf einem offiziellen Familienfoto!

Auf dem Instagram-Account von Schloss Christiansborg sind mehrere Bilder der royalen Family zu sehen. So glänzt der König in einem schwarzen Aufzug mit goldenen Buttons an der Seite seiner Frau, die ein weißes Kleid trägt. Daneben steht Prinz Christian (18) in einem klassischen dunkelblauen Anzug mit Prinzessin Isabella (16), die in einer roten Robe posiert. Die zwei jüngsten Sprösslinge, Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13), stehen neben ihrer Mutter und sind in dunklen Farben gekleidet.

Dabei bekommt die königliche Familie für die Fotos gemischte Kommentare von den Nutzern. "Ich zweifle nicht daran, dass unser Königshaus mit dem Trio in besten Händen ist!", zeigt sich ein User begeistert und ein weiterer merkt wiederum an: "Die Bilder sind nicht zentriert. Der Winkel stimmt nicht."

Getty Images König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark, 2024

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark mit ihren Kindern, 2022

Getty Images König Frederik X und Königin Mary mit ihren Kindern Christian, Isabella, Vincent und Josephine

