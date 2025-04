Prinzessin Isabella von Dänemark feiert ihren 18. Geburtstag

Prinzessin Isabella (17) von Dänemark, die älteste Tochter von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53), feiert am 21. April ihren 18. Geburtstag. Die Festlichkeiten zu Ehren der Prinzessin begannen bereits am vergangenen Freitag mit einer besonderen Veranstaltung im Rathaus von Aarhus, organisiert von lokalen Jugendgruppen. Eine Vorstellung im Königlichen Theater in Kopenhagen am Dienstag setzte die Feierlichkeiten fort. Isabella bezauberte in einem himmelblauen Hosenanzug und später in einer dunkelblauen Robe. Während sie Blumen annahm und mit den Gratulanten plauderte, war die Begeisterung der Menschen überall deutlich zu spüren, berichtete Bild. Ihre Mutter Mary konnte ihren Stolz nicht verbergen.

Die mehrtägigen Ereignisse stehen ganz im Zeichen der jungen Prinzessin, die mit Charme und Eleganz die Herzen ihres Landes erobert. Bereits bei der Veranstaltung in Aarhus waren viele junge Menschen eingebunden, um ein kreatives und nahbares Programm zu gestalten. Besonders die royale Nähe beeindruckte die Fans vor Ort. Auch die Vorstellung im Königlichen Theater war ein Höhepunkt der Feierlichkeiten. Isabella steht an zweiter Stelle der Thronfolge und wird mit ihrer Volljährigkeit eine wichtigere Rolle im dänischen Königshaus einnehmen. Bisher waren ihre offiziellen Auftritte meist begrenzt und fast immer begleitet von ihrer Familie.

Isabella, die aktuell noch zur Schule geht, war seit ihrer Kindheit ein fester Bestandteil im dänischen Königshaus, auch wenn sie lange Zeit im Schatten ihres älteren Bruders Prinz Christian (19) stand. Ihre ersten öffentlichen Auftritte, wie die Taufe einer nach ihr benannten Fähre im Jahr 2015, meisterte sie souverän. Auf gemeinsamen Reisen nach Grönland und zu den Färöer-Inseln präsentierte sie sich stets freundlich und engagiert. Nun, mit ihrer Volljährigkeit, rückt sie stärker ins Rampenlicht und beginnt, ihre eigene Rolle im königlichen Alltag zu finden. Mit ihrem charmanten Auftreten und ihrer natürlichen Eleganz begeistert sie das Volk bereits heute und gibt einen Einblick in die Zukunft des dänischen Königshauses.

Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark, April 2025

ActionPress / Dutch Press Photo Agency König Frederik und Königin Mary mit ihren Kindern

