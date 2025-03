Herzogin Meghan redet über schöne Momente mit ihren Kindern

Herzogin Meghan (43) hat in einem Interview mit dem Magazin People neue Einblicke in ihr Familienleben gegeben und dabei auch über die morgendlichen Rituale mit Prinz Harry (40) und ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) gesprochen. Besonders den Frühstücksgewohnheiten ihrer Familie widmete sie einige Worte. Meghan verriet, dass sie meist vor ihrer Familie aufsteht, um den Tag vorzubereiten, und dass vor allem Archie und Harry große Fans von herzhaften Speisen seien: "Mein Mann und Archie lieben Spiegeleier", sagte sie. Auch Bacon kommt offenbar regelmäßig auf den Tisch. Und wenn die Zeit mal knapp ist, gibt es bei den Sussexes auch schon mal Waffeln aus dem Toaster.

Doch trotz der besonderen Momente im Familienalltag ist Meghan derzeit beruflich stark eingespannt. Die Veröffentlichung ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" steht bevor, was zusätzlichen Trubel ins Leben der Familie bringt. Dass das auch den Kindern nicht verborgen bleibt, zeigt eine rührende Szene, die sich kürzlich abspielte: Als Meghan abends E-Mails auf ihrem Laptop checkte, murmelte ein schläfriger Archie ihr zu: "Mama, arbeite nicht zu viel." Meghan bezeichnete diesen Moment als "das Süßeste". Auch während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Projekt sei es ihr wichtig gewesen, dass Archie und Lilibet miterleben konnten, was sie tut. "Es war wirklich besonders, dass sie diese Arbeit sehen und verstehen konnten", so die Herzogin.

Der Umzug nach Kalifornien vor fünf Jahren scheint der Familie der Sussexes gutgetan zu haben. Meghan beschreibt das Leben mit Harry und den Kindern als eng verbundenes Familiengefüge. Sie selbst genießt die kleinen, liebevollen Gesten des Miteinanders – ob es nun das Vorbereiten des Frühstücks ist oder das gemeinsame Mittagessen. Neben ihrem beruflichen Erfolg legt sie großen Wert darauf, dass das Leben zu Hause ein sicherer Rückzugsort bleibt. "Wir sind eine eng verbundene Familie, und diese Zeit zusammen ist mir heilig", erklärte Meghan. So gelingt es ihr offenbar, die Balance zwischen beruflichem Engagement und den wertvollen Momenten mit ihren Liebsten zu halten.

Instagram / meghan Prinz Archie, Februar 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

