Kader Loths Dokusoap "Alles im Loth" floppt direkt zum Start

Das hatten Kader Loth (52) und ihr Mann Ismet Atli (54) sich sicher anders vorgestellt. Die beiden sind alte Hasen, wenn es um das Realityshow-Business geht. Auf RTLZWEI startete vergangenen Mittwoch ihre erste ganz eigene Doku mit dem Titel "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story". Das Publikum schien darauf aber weniger Lust zu haben – denn die Quoten landeten im Keller. Laut dem Branchenportal DWDL erreichte die erste Episode gerade einmal 130.000 Zuschauer, und das zur Primetime. Die anschließende zweite Folge schaffte es dann noch auf 170.000. Von einer erfolgreichen Premiere kann hier also nicht die Rede sein. Sollte Kaders Sendung sich in Sachen Quoten nicht steigern, wird eine weitere Staffel demnach sicherlich fraglich.

Und dabei sollten die Fans mit der Doku einen exklusiven Einblick in das Leben von Kader und ihrem Isi bekommen. Der Fokus war auf einen Lebenstraum der Reality-Queen gelegt: Sie will einen eigenen Beautysalon eröffnen und lässt sich dabei von Kameras begleiten. Zur Verfügung steht ihr ein Budget von 50.000 Euro, aber wenig Zeit – da scheint Drama eigentlich vorprogrammiert. Schon der Trailer zeigte, dass das gemeinsame Projekt auch die Ehe der 52-Jährigen belasten wird. In einem ersten Clip, der im Februar veröffentlicht wurde, fragte sie: "Wird unsere Ehe das überstehen?"

Wie es mit Kaders Sendung weitergeht, bleibt also erst einmal offen, aber ihre Ehe wird dem Abenteuer Beautysalon sicherlich standhalten. Immerhin verbindet die beiden eine Liebesgeschichte, die bereits 2008 begann. Nachdem sie zwischen 2013 und 2014 kurzzeitig getrennt waren, läuteten 2017 die Hochzeitsglocken – seitdem sind sie ein eingespieltes Team. Das Duo überstand sogar den TV-Treuetest Temptation Island V.I.P. Auch wenn Kader und Isi sich vor den Kameras immer mal wieder anzicken, könnte sie nicht ohne ihn, wie sie im Dezember gegenüber Promiflash verriet: "Isi ist meine rechte Hand. Und auch meine linke Hand."

RTLZWEI Ismet Atli und Kader Loth bei "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story"

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

