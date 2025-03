Missbrauchsopfer von "Sex Education"-Star spricht über Taten

Alexander Westwood, bekannt aus der Netlix-Serie Sex Education, wurde im Fall der sexuellen Belästigung und des Missbrauchs in mehreren Fällen schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Eines seiner Opfer ist Lilly (ein Pseudonym, um sie als Opfer zu schützen), die damals 16 Jahre alt war und Alexanders Schauspielunterricht besuchte. Im Interview mit TMZ spricht sie offen über die schrecklichen Dinge, die ihr von dem Verurteilten angetan wurden. "Ich versuchte, mir zu sagen: 'Es ist in Ordnung, du bist ok.' Aber natürlich war es nicht in Ordnung. Stell dir vor, man ist mit einem 21-jährigen Mann alleine in einem Raum und du bist nur ein 16-jähriges verängstigtes Mädchen. Du weißt nicht, was als nächstes passiert", erinnert sich Lilly in dem emotionalen Gespräch.

Er habe sie nicht nur gezwungen, sich vor ihm auszuziehen und Masturbationsszenen nachzustellen, sein Machtmissbrauch sei bis hin zur mehrfachen Vergewaltigung gegangen. Alexander habe es geschafft, Lilly so sehr einzuschüchtern, dass sie über seine Taten über ein halbes Jahr schweigend über sich habe ergehen lassen. Er habe explizite Drohungen gemacht, ihre Ausbildung und Karriere zu ruinieren, es sei denn, sie setze den Unterricht fort. Außerdem habe er sie dazu gezwungen, einen Vertrag zu unterschreiben, der besagt hätte, sie schulde ihm über 43.000 Euro, wenn sie ihn brechen würde. Erst im September 2021 habe Lilly die Kraft gehabt, sich ihrer Mutter anzuvertrauen. Auch heute leide sie noch sehr unter dem, was ihr angetan wurde. "Keine Strafe [für ihn] wird mir jemals mein Leben zurückgeben", sagt sie. Trotz Therapie und Medikamenten leide sie nach wie vor an Depressionen und Ängsten vor Situationen, die für andere Mädchen in ihrem Alter alltäglich sind.

Alexanders Verurteilung wurde Ende vergangenen Monats bekannt. Seine Taten erstreckten sich über mehrere Jahre. Alleine für das Urteil wurden 26 Fälle herangezogen. Nicht alle seiner Vergehen wurden vor Gericht angeklagt, da diese die möglichen Strafen nicht wesentlich erhöht hätten. Bis September 2021 verging er sich an Lilly – zu diesem Zeitpunkt stand er bereits seit drei Jahren für die Netflix-Produktion "Sex Education" mit seinen Schauspielkollegen Asa Butterfield (27), Emma Mackey (29), Ncuti Gatwa (32) und Co. vor der Kamera.

Instagram / alexander.westwood Alexander Westwood im Jahr 2022

Instagram / alexander.westwood Alexander Westwood und Asa Butterfield, Co-Stars bei "Sex Education"

