"Sex Education"-Darsteller wegen 26 Sexualdelikten angeklagt

Bisher war Alexander Westwood wegen seiner Rolle in der beliebten Netflix-Show Sex Education bekannt. Jetzt wird sein Name allerdings mit ganz anderen Dingen in Verbindung gebracht: Der Schauspieler wurde wegen Sexualstraftaten angeklagt – in 26 Fällen. Bei den mutmaßlichen Opfern in jedem dieser Vorwürfe handelt es sich um Kinder oder Frauen. Wie unter anderem Mirror berichtet, meinte der Staatsanwalt über Alexander: "Er ist ein hervorragender Manipulator. Alle diese Anklagen haben ein gemeinsames Thema: unangemessene Berührungen und räuberisches Verhalten. Wenn wir jeden Fall auflisten würden, gäbe es Hunderte von Anklagen."

Angeblich soll der Schauspieler über einen Zeitraum von sieben Jahren eine junge Frau sexuell missbraucht haben. Außerdem soll er einige Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben und sie im Schauspielunterricht nackt Stücke von Shakespeare aufführen lassen haben. Während der Unterrichtseinheiten sollen sie ohne Bekleidung Rollenspielszenen nachgestellt haben. Deswegen steht er nun wegen sexueller Vergewaltigung, Körperverletzung und Veranlassung von sexuellen Handlungen von unter 13-Jährigen vor Gericht. Bisher weist Alexander jegliche Anklagen von sich und beteuert seine Unschuld.

Wie Express & Star berichtet, wurde während der ersten Anhörung im Gericht auch die Zeugenaussage eines seiner mutmaßlichen Opfer veröffentlicht. In den Videoaufnahmen erzählte eine junge Frau, dass Alexander sie an den Handgelenken festgehalten und zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte. "Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht will, weil ich nicht glücklich bin, aber er hat mich einfach ignoriert. Er wurde wütend und warf mit Dingen. Er hielt mich regelmäßig an meinen Handgelenken fest, damit ich mich nicht bewegen konnte. Ich musste ihn beißen, um ihn loszuwerden", führte sie ihre Erinnerungen aus.

Instagram / alexander.westwood Alexander Westwood und Asa Butterfield, Co-Stars bei "Sex Education"

Instagram / alexander.westwood Alexander Westwood, Schauspieler

