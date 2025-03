Raspelkurz und Bob: So krass ist GNTM-Umstyling dieses Jahr

Auf die heutige Folge Germany's Next Topmodel warten Fans immer sehnsüchtig: Die Models begeben sich in die Hände des Umstyling-Teams und bekommen einen neuen Look verpasst. Von den 16 Kandidatinnen, die sich in der 20. Staffel einer Haarveränderung stellen müssen, gehen die krassesten an Katharina, Magdalena und Zoe – von denen letztere vorher noch betont: "Das Schlimmste wäre eine Glatze." Die 19-Jährige ist die Erste, die auf den Stuhl von Star-Hairstylistin Wendy Iles muss, und bekommt von ihr tatsächlich einen Kurzhaarschnitt. "Es hat so lange gedauert, bis ich mich wohlfühle, jetzt muss ich mich noch mal ganz neu kennenlernen", erklärt sie währenddessen unter Tränen. Beim Anblick ihrer neuen Haare reagiert sie trotzdem relativ gefasst. "Ich bin nicht traurig, aber es ist einfach voll die Umstellung. Ich hätte mich nie getraut, die Haare so zu machen", betont sie im Nachhinein.

Aber nicht nur bei Zoe fließen die Tränen, auch ihre Mitstreiterinnen können ihre Emotionen nicht zurückhalten. Magdalena scheint zunächst kein Problem mit dem Umstyling zu haben, als sie jedoch merkt, dass ihre Haare nicht nur sehr kurz werden, sondern sie auch einen Pony bekommt, beginnen die Zweifel. Und dann werden ihre Haare sogar noch schwarz gefärbt. "Oh mein Gott", reagiert die Österreicherin auf ihr Spiegelbild und fängt an zu weinen: "Es ist sehr anders." Eine ähnlich überraschte Reaktion hat Katharina – jedoch auf eine positive Art und Weise. Ihre Mähne wird im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin nicht kürzer – aber sie bekommt ebenfalls einen Pony und eine andere Farbe. Bei der 24-Jährigen entwickelte sich bereits beim Anblick des Bleaching-Topfs ein ungutes Gefühl. Ihre Haare wurden zunächst heller, werden allerdings nicht blond, sondern bekommen ein helles Kupfer. "Ich habe mich gar nicht wieder erkannt", erklärt sie und betont, die Farbe finde sie cool, aber "das mit dem Pony finde ich einfach sehr, sehr ungewohnt".

Die Zuschauer dürfen sich aber nicht nur über die neuen Looks freuen, sondern auch über einen ganz besonderen Ehrengast. Wie der Sender bereits anteaserte, mischte Klaas Heufer-Umlauf (41) heute das Umstyling auf. Der TV-Moderator ist gelernter Friseur, übte den Beruf aber nie aus. Auch mit Damenhaarschnitten wurde er laut eigener Aussage nie richtig warm – griff er aber heute trotzdem zur Schere? Tatsächlich ja! Der "Late Night Berlin"-Star machte sich an den Haaren von Magdalena zu schaffen, da diese sowieso einen Kurzhaarschnitt verpasst bekommt. "Dass man sich denkt: 'Puh, die sieht aber anders aus', das schaffe ich", erklärte er und schneidet der 21-Jährigen die Haare auf Kinnhöhe, bevor sie wieder den Profis überlassen wurde.

ProSieben / Daniel Graf Die GNTM-Kandidatinnen beim Umstyling

ProSieben/Daniel Graf Klaas Heufer-Umlauf und GNTM-Kandidatin Magdalena

