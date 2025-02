GNTM 2025: Die 13 Kandidatinnen der Jubiläums-Werbekampagne

Am 13. Februar startete die Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel und schickte 100 Frauen in das Rennen um den begehrten Titel. Bereits in der dritten Folge kämpfen nur noch 26 Models. Für eine exklusive Kampagne legt Jurorin Heidi Klum (51) den Fokus auf 13 auserwählte Teilnehmerinnen, die sich bei einem ersten Shooting einen Platz sichern konnten. Die Bilder in glitzernden Disco-Outfits werden von Star-Fotograf Rankin geschossen. Eine knallharte "Emotionen"-Challenge entscheidet, wer für die Kampagne ausgewählt wird.

Unter den 13 Kampagnen-Models befinden sich junge Frauen wie Zoe aus Pulheim, die davon träumt, eines Tages als Victoria's-Secret-Model zu laufen, und Katharina aus Wien, die mit Erfahrung aus Musikvideos überzeugen möchte. Auch Svenja aus Hamburg, die bereits Modelerfahrung vorweisen kann und mit ihrer sehr extrovertierten Art polarisiert, hofft auf den Titel, während die lebensfrohe Lucia aus Hannover mit ihren blauen Augen und Locken Selbstbewusstsein ausstrahlt. Aaliyah ist 2025 das einzige Curvy-Model und wagt sich ohne Modelerfahrung in den Wettbewerb. Anders als Josy, die bereits Modelerfahrung hat – ihr Ziel ist es, für Luxusmarken zu posieren. Safias Ziel ist es, als Victoria's-Secret-Engel über den Laufsteg zu schweben, bisher ist sie als Krankenschwester tätig. Trotz fehlender Modelerfahrung möchte Luxusgirl Stella raus aus Berlin und erfolgreich in der Modelwelt werden.

Die Vielfalt der Kandidatinnen könnte in dieser Staffel zum zentralen Thema werden. Heidi, die bereits seit 2006 in der Welt von "Germany's Next Topmodel" unterwegs ist, setzt in der Jubiläumsstaffel besonders auf Individualität und spannende Lebensgeschichten. Kandidatin Magdalena zeigt beispielsweise stolz ihre zahlreichen Muttermale, die sie früher versteckte, und überzeugt mit dem Lebensmotto "Aufstehen und weiterkämpfen". Kandidatin Valeria studiert aktuell Kunst und Medien, möchte aber eigentlich im Modelbusiness Fuß fassen. Besonders hervorgehoben wird Annett, die mit 46 Jahren ein Zeichen für ältere Frauen in der Modebranche setzen will. Die Berufstänzerin Natalie will ihre Leidenschaften, das Tanzen und Modeln, gerne vereinen. Neben Karate hält sich Teilnehmerin Xenia auch mit Tanzen fit und möchte ihren Traum wahr werden lassen und "Germany's Next Topmodel" werden. Diese verschiedenen Persönlichkeiten und Hintergründe machen die 20. Staffel einzigartig und dürften Fans der Show jede Woche vor den Bildschirm locken.

ProSieben/Daniel Graf Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen beim Butterfly-Walk

ProSieben / Daniel Graf Marie und Magdalena bei "Germany's Next Topmodel"

