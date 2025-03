So romantisch hielt Kyle Kuzma um Winnie Harlows Hand an

Winnie Harlow (30) schwebt noch immer auf Wolke sieben: Das Model ist seit wenigen Wochen mit seinem Partner Kyle Kuzma (29) verlobt. Der NBA-Star hat am Valentinstags-Wochenende um ihre Hand angehalten. Dass es dazu kommen würde, hatte die Beauty überhaupt nicht geahnt, wie sie nun im "Call her Daddy"-Podcast im Gespräch mit Alex Cooper (30) verrät. Ihr Liebster plante, den 14. Februar gemeinsam auf den Turks- und Caicosinseln zu verbringen, weihte alle Freunde und Verwandten ein und bereitete alles vor – so unter anderem den Privatjet, in dem sie einen Tag vor dem Valentinstag zu ihrem Urlaubsort flogen. "Wir stiegen in den Flieger, er öffnete die Tür und es war alles bis ins kleinste Detail dekoriert und ich sagte: 'Das ist so süß für den Valentinstag. Babe, hör doch auf'", erinnert sich Winnie an den Moment.

Unwissend, welch Überraschung ihr bevorsteht, hätte sie am liebsten schon in diesem Moment vor Freude geweint. Doch dann kam es noch besser: Kyle hat ein Gedicht für die Kanadierin geschrieben und wollte es ihr noch im Flieger, inmitten der romantischen Kulisse, vorlesen. "[Er] schrieb mir einen Liebesbrief, um mir einen Antrag zu machen", freut sich Winnie und schwärmt weiter: "Es war der süßeste [Moment] aller Zeiten. Mir kamen die Tränen, ich weinte, aber ich weinte nur, weil es so süß war." Dass es auf einen Heiratsantrag hinausläuft, habe sie bis dato noch immer nicht gewusst. "Es war der Tag vor [dem Valentinstag]. Also, am Ende des Gedichts, so wie er es geschrieben hat, war es so, als ob er sagen würde, 'Willst du mein Valentin sein?'", gibt die Beauty zu verstehen. Kyles Frage lautete aber anders: "Es war: 'Willst du meine Frau sein?' und [ich] bekam buchstäblich einen Schock. Ich weinte bereits und war von Tränen überflutet, als er die Schachtel herauszog, auf die Knie ging und ich sagte: 'Ja. Ich muss es nicht einmal sehen. Ich brauche es nicht zu sehen. Ja, ja, ja.'"

Anschließend feierten die frisch Verlobten ihr Liebesglück auf den Inseln im Beisein ihrer Familien. Wenige Tage später teilte die Laufstegschönheit die freudige Neuigkeit dann auch mit ihren Social-Media-Followern, indem sie zahlreiche Fotos von ihnen und der romantischen Kulisse teilte. Kyle und Winnie gehen bereits seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2021 trennte sich das Paar nach rund zwölf Monaten Beziehung – ein halbes Jahr später fanden sie aber wieder zueinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance.

Instagram / winnieharlow Kyle Kuzma und Winnie Harlow, Februar 2025

Instagram / winnieharlow Model Winnie Harlow und NBA-Star Kyle Kuzma

