Winnie Harlow posiert mit Plastikbrüsten und entblößt Tanga

Winnie Harlow (28) zeigt sich von ihrer frechsten Seite. Das Model hat die Autoimmunerkrankung Vitiligo. Allerdings hat die Beauty gelernt, ihren Körper zu lieben, statt ihn zu verstecken. Zuletzt zierte sie komplett nackt das Cover der Women's Health! Damit will sie dazu beitragen, das Selbstvertrauen anderer Menschen zu stärken. Aber auch ihre neusten Netzbeiträge sorgen mal wieder für richtig gute Laune.

Das Model lud eine Foto-Reihe auf Instagram hoch. Dabei war unter anderem ein Bild, auf dem sie mit zwei falschen Brüsten, die wie Stressbälle aussehen, auf ihrer Brust posiert. Außerdem teilte sie einen Schnappschuss von ihrer Rückansicht: Die offene Hose ließ ihren hautfarbenen Tange gekonnt herausblitzen. Winnie lud auch ein Umkleidekabinen-Selfie hoch, auf dem sie sich in einem silbernen Slip-Kleid und einer gemusterten Strumpfhose mit Tiermuster in Szene setzt.

Die Fans schwärmten in den Kommentaren von den Schnappschüssen. Einer schrieb: "Winnie, du bist so ein schönes Mädchen", ein anderer fügte hinzu: "Umwerfend". Ein weiterer User stellte fest: "Du bist so einzigartig und wunderschön, du stichst total aus der Menge heraus. Du wurdest geschaffen, um aufzufallen!"

