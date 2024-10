Sexy statt Grusel: Winnie Harlow und Karrueche zeigen Haut

Winnie Harlow (30) ließ zu Halloween die glamourösen 70er-Jahre aufleben und brachte den Geist von Diana Ross (80) in ihren besten Jahren nach L.A.! Auf La La Anthony und Lenny Santiagos Gruselparty im angesagten Lavo in West Hollywood schlüpfte das Supermodel am Mittwoch in die Rolle der Musiklegende und kleidete sich als Diana in ihrer "Everything is Everything"-Ära. In einem hautengen, transparenten Catsuit, der nur von funkelnden Kristallen bedeckt wurde, zog Winnie an dem Abend alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie einen flauschigen, überlangen Pelzmantel und mehrere Reihen Perlenketten. Abgerundet wurde ihr Look durch eine rund geföhnte Bob-Frisur, die an die ikonische Haarpracht der Sängerin angelehnt war.

Auch Karrueche Tran (36) sorgte bei der schaurig-schönen Feier für Aufsehen, indem sie den Abend als verführerischer Victoria's Secret-Engel erhellte. Die Schauspielerin betörte in einem zarten weißen Kleid im Lingerie-Look, das ihre atemberaubenden Kurven perfekt zur Geltung brachte. Auf ihrem Rücken befanden sich, ganz im Stil der beliebten Unterwäsche-Marke, übergroße weiße Flügel. Dazu trug sie glamouröse silberne Plateau-High Heels und eine passende glitzernde Clutch, die ihrem Look zusätzlich Dimension verliehen. Extra voluminöse rote Locken und ein strahlendes Make-up komplettierten ihr himmlisches Outfit.

Karrueches Auftritt folgt auf ihre öffentliche Stellungnahme zur Fehde zwischen ihren Ex-Freunden Chris Brown (35) und Quavo (33). Erste große Bekanntheit erlangte sie tragischerweise durch ihre stürmische Beziehung zu Chris, gegen den sie 2017 eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt erwirken musste. Im selben Jahr wurde sie dann erstmals mit Quavo in Verbindung gebracht, aber die Mutmaßungen bestätigten sich nie. 2022 brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze mit dem Rapper erneut auf. Damals stellte sie gegenüber TMZ klar, dass die zwei lediglich "Freunde" seien, sie "Spaß habe und das Leben genieße". Anfang dieses Jahres veröffentlichten die beiden Musiker Diss-Tracks, die offenbar auch Anspielungen auf Karrueche enthielten. Auf den Streit angesprochen, gab sie zu, dass sie "davon gehört" habe, aber "keinen Kommentar" dazu abgeben wolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Winnie Harlow im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Cindy Ord/Getty Images for Elizabeth Arden/Revlon Karrueche Tran, Schauspielerin

Anzeige Anzeige