Liebes-News: Winnie Harlow und Kyle Kuzma haben sich verlobt

Was für schöne Neuigkeiten von Kyle Kuzma (29) und Winnie Harlow (30)! Der Basketballstar ist vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen – und sie sagte ja! Via Instagram verkündet das Paar stolz seine Verlobung mit einigen zuckersüßen Fotos des Antrags, der offenbar im Privatjet des Sportlers stattfand, der mit zahlreichen roten Rosen und Blütenblättern dekoriert war. Was auf den Schnappschüssen aber auch ins Auge sticht: der Verlobungsring. An Winnies Hand glänzt ein riesiger Diamantklunker, für den Kyle sicherlich tief in die Tasche greifen musste.

Fans, Freunde und Kollegen freuen sich total mit dem Supermodel und dem NBA-Spieler und überschütten sie mit Gratulationen. "Ich freue mich so sehr für euch. Alles Gute!", "Herzlichen Glückwunsch" und "Wow, ich schreie, wie toll", lauten die Kommentare unter dem Post des Pärchens. Auch der Brillant scheint bei den Usern gut anzukommen – so schreibt ein Fan begeistert: "Wow, was für ein Ring!"

Winnie und Kyle gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und gelten als absolutes Traumpaar – obwohl sie zwischenzeitlich sogar einmal getrennt waren. Ein Jahr nachdem sie zusammengekommen waren, ging die Beziehung in die Brüche. Doch lange hielten sie es offenbar nicht ohneeinander aus: Nach nur fünf Monaten kamen die Laufstegschönheit und der Milwaukee-Bucks-Star wieder zusammen.

Getty Images Winnie Harlow and Kyle Kuzma im April 2023

Getty Images Kyle Kuzma und Winnie Harlow, Mai 2023

