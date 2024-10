So glamourös strahlten die Stars auf den CFDA Fashion Awards

Am Montagabend versammelte sich die Crème de la Crème der Modewelt im American Museum of Natural History in New York City zu den CFDA Fashion Awards 2024. Stars wie Paris Hilton (43), Cynthia Erivo (37) und Darren Criss (37) schritten über den roten Teppich und beeindruckten mit atemberaubenden Outfits. Hotelerbin Paris zog mit einem Rosen-besetzten Mini-Kleid von Oscar de la Renta (✝82) alle Blicke auf sich, während die "Wicked"-Darstellerin Cynthia in einem schwarzen Abendkleid mit XXL-Kapuze strahlte. Darren hingegen entschied sich für einen Zweiteiler von Christian Siriano (38), der aus einer taillierten Smokingjacke und einem fuchsiafarbenen Tüllrock mit schwarzen Rosen bestand.

Auch das Model Winnie Harlow (30) setzte auf einen extravaganten Look: Die Laufstegschönheit trug ein eisblaues Abendkleid, das sie mit einer durchsichtigen Handtasche und einer blauen Strumpfhose kombinierte. Die Sängerin Erykah Badu (53) sorgte ebenfalls für einen Wow-Moment: Sie posierte in einem pompösen Jumpsuit, den sie mit einer auffälligen Kopfbedeckung und besonderen Gesichtsschmuck komplett machte.

Der Musiker Troye Sivan erschien gewohnt glamourös auf dem roten Teppich: Der "There for You"-Interpret überzeugte in einem schwarzen Nadelstreifenanzug, einem großen Gürtel und einer Taillenkette. Aber auch Coco Rocha (36) sorgte für einen großen Auftritt, als sie in einem Denim-Set mit Federbesatz über den Red Carpet stolzierte. Mit einem dunklen Make-up und schwarzen High Heels machte das Model den Look komplett.

Getty Images Paris Hilton bei den CFDA Fashion Awards 2024

Getty Images Cynthia Erivo, Schauspielerin

Getty Images Darren Criss bei den CFDA Fashion Awards 2024

Getty Images Winnie Harlow im Oktober 2024

Getty Images Erykah Badu, Gewinnerin der CFDA Fashion Awards 2024

Getty Images Troye Sivan bei den CFDA Fashion Awards 2024

Getty Images Coco Rocha im Oktober 2024

