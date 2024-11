Prinz William genießt ein Lunch Date mit Model Heidi Klum

Was haben Heidi Klum (51) und Winnie Harlow (30) mit Prinz William (42) gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, jedoch sind sie alle drei aktiv im Klimaschutz. Ein wichtiger Anlass sorgte dafür, dass sich die Models und der britische Königssohn zu einem zwanglosen Mittagessen an einem Hafen in der Nähe von Kapstadt trafen: Sie alle kamen anlässlich der Earthshot-Preisverleihung in Südafrika zusammen. "Bei einem Mittagessen mit dem Prinzen von Wales alles über nachhaltige Fischerei erfahren. Unterstütze die lokalen Fischerinnen und Fischer", schreibt die Germany's Next Topmodel-Chefin zu einem Video ihres Lunch-Dates auf Instagram, auf dem man den TV-Star und den Royal leger am Esstisch sitzen sieht.

Auch William ließ es sich nicht nehmen, den ereignisreichen Tag mit seinen hübschen Begleiterinnen im Netz festzuhalten. Auf dem königlichen Instagram-Account teilte auch er einen Zusammenschnitt des Events. Darunter Szenen auf dem Fischerboot und bei angeregten Gesprächen mit den Experten vor Ort. Aber auch Ausschnitte des gemeinsamen Essens, in denen Heidi und der 42-Jährige herzlich miteinander plaudern und lachen, sind dabei.

Die Prominenten sind aber nicht nur zum Plaudern und Essen angereist. Bei der Preisverleihung werden jährlich Projekte und Menschen in fünf verschiedenen Kategorien gewürdigt, die an Lösungen für die großen Umweltprobleme unserer Zeit arbeiten. Ein wichtiges Ereignis, für das der Sohn von König Charles (75) von der Modelmama in höchsten Tönen gelobt wurde. "Es ist so wichtig und großartig, was Prinz William mit dem Preis auf die Beine stellt", schwärmte Heidi bewundernd im Gespräch mit Bild.

Getty Images Heidi Klum und Prinz William im November 2024 in Südafrika

Getty Images Nina Dobrev, Prinz William, Heidi Klum, Winnie Harlow und Tendai Mtawarira

