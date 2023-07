J.Lo, Justin Bieber und Co.: Starauflauf bei Hamptons-Party!

Hier feierte die Crème de la Crème der Stars! Die Hamptons sind wohl eines der bekanntesten Urlaubsziele für Promis. Nur eineinhalb Fahrstunden von New York entfernt bietet die luxuriöse Ortschaft die wohl perfekte Erholung vom Großstadttrubel. Der Unternehmer Michael Rubin schmiss dort nun ein rauschendes Luxus-Fest zum Unabhängigkeitstag der USA und lud dazu auch einige bekannte Gesichter ein. Diese Berühmtheiten waren bei der Feier dabei!

Das glamouröse Event fand am Wochenende statt und stand unter dem Motto "Weiß". Justin Bieber und seine Hailey zeigten sich dabei von ihrer besten Seite: Der Sänger trug eine lässige Hose mit einem Strickoberteil, seine Frau wählte ein enges Kleid mit tiefem Schlitz und kombinierte dazu elegante Ketten. Die beiden Supermodels Emily Ratajkowski (32) und Winnie Harlow (28) strahlten in transparenten Looks: Die 32-Jährige trug ein durchsichtiges Kleid mit Rüschen. Ihre Kollegin posierte derweil in einem Netz-Overall neben TikTokerin Dixie D'Amelio (21).

Jennifer Lopez und ihr Liebster Ben Affleck (50) kamen in Begleitung der Tochter des "Batman"-Stars, Violet (17). Die beiden Mädels entschieden sich für locker fallende Kleider, während der Schauspieler ein cremefarbenes Jackett und eine weiße Hose trug. Laut PageSix waren auch Ex-NFL-Berühmtheit Tom Brady (45), Rapper Travis Scott (32) und Jay-Z (53) sowie Kelly Rowland (42) und Beyoncés (41) Mutter Tina Knowles (69) mit dabei.

Anzeige

Splash News Justin und Hailey Bieber in den Hamptons im Juli 2023

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews Emily Ratajkowski in den Hamptons im Juli 2023

Anzeige

Splash News Winnie Harlow und Dixie D'Amelio in den Hamptons im Juli 2023

T.JACKSON / BACKGRID Jennifer Lopez in den Hamptons im Juli 2023

T.JACKSON / BACKGRID Violet Affleck und Ben Affleck in den Hamptons im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de