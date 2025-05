"Hunger Games"-Prequel: Ralph Fiennes wird Präsident Snow

Ralph Fiennes (62), bekannt aus der Harry Potter-Reihe, wird die ikonische Rolle von Präsident Coriolanus Snow im kommenden Film "Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an" übernehmen. Damit tritt er in die Fußstapfen des 2024 verstorbenen Donald Sutherland (✝88), der diese ikonische Rolle in den bisherigen vier Filmen der Originalreihe verkörperte. Mit seiner düsteren Präsenz und Erfahrung in ähnlichen Rollen, wie als Voldemort in "Harry Potter", wird Ralph eine neue Facette der bekannten Figur präsentieren. Der neue Teil der "Hunger Games"-Franchise, der 24 Jahre vor den Ereignissen mit Katniss Everdeen spielt, erzählt die Geschichte der 50. Hungerspiele.

Produziert wird der Film von Nina Jacobson, die die Besetzung von Ralph als eine Hommage an Donald Sutherland versteht: "Wir wollten Donald ehren, indem einer der besten Schauspieler unserer Generation Präsident Snow verkörpert", sagte sie im Gespräch mit Hollywood Reporter. Neben Ralph ist auch ein hochkarätiger Cast mit dabei – darunter Mckenna Grace (18), Jesse Plemons (37) und Joseph Zada, der im Prequel als junger Haymitch Abernathy in der Arena kämpft. Die Regie übernimmt erneut Francis Lawrence (55), der bereits mehrere Filme der Reihe inszeniert hat.

Ralph Fiennes ist nicht nur für seine Rolle als Voldemort bekannt, sondern auch für anspruchsvolle Darstellungen wie in "Schindlers Liste" und "Der englische Patient", wofür er sogar Oscar-Nominierungen erhielt. Sein Talent für komplexe und vielschichtige Charaktere machte ihn zu einer naheliegenden Wahl für die Darstellung des gefürchteten Präsidenten Snow. Donald Sutherland hinterließ mit seiner Darstellung des Charakters in der Originalreihe große Fußstapfen, doch Ralphs beeindruckende Karriere und seine Fähigkeit, Bösartigkeit und Charisma zu vereinen, dürfte Fans der "Tribute von Panem"-Reihe begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige