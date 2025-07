Ralph Fiennes wollte Voldemort-Rolle in "Harry Potter" nicht

Ralph Fiennes (62), bekannt für seine beeindruckenden Leistungen als Schauspieler sowohl auf der Bühne als auch im Film, hat kürzlich offen über seine anfängliche Ablehnung der Rolle des finsteren Lord Voldemort in den Harry Potter-Filmen gesprochen. Im Rahmen des Santa Barbara International Film Festivals erklärte Ralph gegenüber The Hollywood Reporter, dass er zunächst kein Interesse an der Rolle hatte, da er die Bücher nicht gelesen hatte. Erst die eindringliche Überzeugungsarbeit seiner Schwester Martha brachte den Briten dazu, sich der magischen Welt anzuschließen. "Voldemort, du sollst Voldemort spielen? Das musst du machen! Ralph, du hast ja keine Ahnung, du hast keine Ahnung!", soll sie ihm gesagt haben.

Ralph räumte ein: "Ich glaube, ich war wahrscheinlich schuldig, eine völlig fehlgeleitete Arroganz gegenüber Hexen, Kobolden und solchen Dingen gehegt zu haben." Heute sind Fans weltweit dankbar für seine Entscheidung, die Rolle doch noch anzunehmen; schließlich prägte Ralph mit seiner Darstellung des furchteinflößenden Bösewichts eine der berühmtesten Figuren der Literatur- und Filmgeschichte.

Während HBO derzeit an einem Reboot der "Harry Potter"-Reihe als Serie arbeitet, spekulieren Fans bereits darüber, wer in die großen Fußstapfen des Dunklen Lords treten könnte. Ein Name, der hierbei besonders ins Auge sticht, ist Cillian Murphy (49). Zu dem Gerücht befragt, zeigte sich Ralph begeistert: "Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag." Erst kürzlich wurden Besetzungen, wie etwa für Molly Weasley, bekannt gegeben.

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

