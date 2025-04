Sportlich: Ralph Fiennes (62) überrascht mit krassem Sixpack

Ralph Fiennes (62) sorgt derzeit mit einer überraschenden Körpertransformation für Furore. Nachdem der Schauspieler kürzlich in der Rolle des Kardinals Lawrence in "Konklave" zu sehen war und der Film weltweit Erfolge feierte, bringt er seine Fans nun mit seinem trainierten Körper zum Staunen. Fotos, die sein Fitnesstrainer Dan Avasilcai auf Instagram postete, zeigen den Filmstar im Fitnessstudio. Mit durchtrainiertem Oberkörper und markantem Bart präsentiert er sich in beeindruckender Form. Grund für den Muskelaufbau ist seine Rolle als Odysseus, die er im Film "Die Rückkehr" spielt.

In einem Interview mit The Guardian verriet Ralph, dass er über fünf Monate für die Rolle trainierte. Dabei handelte es sich jedoch nicht um ein gewöhnliches Fitnessprogramm, da der Regisseur des Films besondere Anforderungen hatte. "Uberto Pasolini war sehr deutlich. Er wollte nicht, dass ich einen aufgepumpten Fitnessstudio-Körper habe", erzählte der Brite. Stattdessen sollte er schlank und drahtig wirken – wie ein "altes Seil". Mit einem Mix aus Krafttraining, Läufen und einer proteinreichen Ernährung gelang es ihm, die gewünschte Verwandlung zu erreichen.

Neben Ralphs Muskeln sorgte ein anderes Thema rund um den Harry Potter-Star kürzlich für Aufmerksamkeit. Nach den diesjährigen Oscars wurde der 62-Jährige mit der Komikerin Chelsea Handler (50) gesehen. Doch die Moderatorin stellte schnell klar, dass zwischen ihnen nichts Ernstes laufe. Gegenüber ET beteuerte sie: "Wir gingen von einer Party zu einer anderen – mit einer Gruppe von Leuten. [...] Ich glaube nicht, dass Ralph fürs Heiraten gemacht ist und ich glaube, ich bin es auch nicht."

Getty Images Ralph Fiennes und Uberto Pasolini

Getty Images Chelsea Handler, März 2025

