Christina Ricci über fehlende Bindung zu Tochter durch Job!

Die Schauspielerin Christina Ricci (44) erklärt in dem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", dass für sie das Muttersein oberste Priorität habe. Sie betont jedoch, dass sich ihr hektischer Drehplan auf die Beziehung zu ihrer zweijährigen Tochter Cleopatra ausgewirkt habe. "Letztes Jahr bin ich für 'Yellowjackets' nach Vancouver hin und her gependelt", erinnert sich die 44-Jährige und fügt hinzu: "Meine Tochter kannte mich nicht. Wir hatten keine Bindung". Diese Situation sei für sie "sehr beunruhigend" gewesen. Sie versucht, ihre zwei Kinder auf Reisen mitzunehmen, was jedoch nicht immer möglich sei. Sie könne nicht jedes Mal, wenn sie hin- und herfliege, für vier Personen "Flüge und Zimmer bezahlen". Es sei "einfach zu teuer, ständig mit allen zu reisen", erklärt sie.

Dennoch schwärmt die "Casper"-Darstellerin von ihrem jetzigen Partner Mark Hampton, der ihr eine große Stütze in der Kindererziehung sei: "Mark hat jede einzelne Nacht durchgemacht", erzählt sie und ergänzt: "Man muss einfach einen guten Partner haben, der einen unterstützt." Mark habe dafür gesorgt, dass sie vor Drehs genügend Schlaf bekommen konnte, um am nächsten Tag wieder auf der Arbeit funktionieren zu können.

Was die Karriere ihres neunjährigen Sohnes angeht, so hat Christina eine ganz klare Meinung: "Wenn er erst einmal erwachsen ist und studiert hat und versteht, dass es eine Kunstform ist, dann kann er eine Schauspielkarriere verfolgen, wenn er möchte". Sie halte es für "Kindesmissbrauch", das eigene Kind berühmt zu machen, bevor es in der Lage sei zu verstehen, was dies bedeute.

Getty Images Christina Ricci und Mark Hampton bei der "Yellowjackets"-Premiere im November 2021

Instagram / markhamptonhair Christina Ricci und ihre Tochter Cleopatra, 2022

