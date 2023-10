"Liebte Chandler": Christina Ricci trauert um Matthew Perry

Christina Ricci (43) ist in tiefer Trauer. Vor wenigen Tagen wurden tragische Neuigkeiten um den Friends-Darsteller Matthew Perry (✝54) bekannt: Einer seiner Angestellten hatte den Schauspieler leblos in dessen Whirlpool in Los Angeles gefunden. Doch nicht nur seine Freunde und Familie sind von dem Verlust erschüttert. Auch zahlreiche Prominente gedenken des US-Amerikaners. Nun meldet sich Christina mit einem herzzerreißenden Posting zu Wort.

"Als ich heute die Nachrichten las, bin ich in Tränen ausgebrochen", schreibt sie bei Instagram. Sie habe Matthew zwar nie persönlich getroffen, doch habe ihn sehr geliebt. "'Friends' hat mich in harten und einsamen Zeiten in meinem Leben oft gerettet. Ich liebte seinen Charakter und wollte Chandler Bing als Teenager heiraten", erinnert sich die Schauspielerin zurück. Sie habe all seine Filme gesehen und sein Buch gelesen. "Ich bin untröstlich, dass dieser Mann im Leben so viel gelitten hat, während er uns so viel von sich gab", findet die "Addams Family"-Darstellerin.

Bisher ist Matthews Todesursache zwar noch ungeklärt, doch wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, habe seine Co-Darstellerin Lisa Kudrow (60) eine Vermutung, woran der "17 Again"-Darsteller gestorben war. "Obwohl niemand glauben will, dass es Medikamente waren – ob verschrieben oder nicht – ist das natürlich ein Gedanke, der ihnen durch den Kopf geht", erklärte die Quelle. Die Blondine glaube wohl, dass Matthew etwas eingenommen habe, dass sich nicht mit warmem Wasser verträgt.

Christina Ricci, Schauspielerin

Matthew Perry, Schauspieler

Lisa Kudrow, "Friends"-Darstellerin

