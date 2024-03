Christina Ricci war nach Scheidung von Ex "wirklich pleite"

Christina Ricci (44) litt sehr unter ihrer Scheidung. Sieben Jahre lang waren die Schauspielerin und James Heerdegen verheiratet. Doch Ende 2022 war die Scheidung nach zwei Jahren durch. Im Anschluss hatte sie nicht nur mit emotionalen, sondern auch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" gibt Christina jetzt zu: "Ich habe als Erwachsene Zeiten durchgemacht, in denen ich wirklich, wirklich pleite war." Damit spielt die Wednesday-Bekanntheit auf die Zeit nach ihrer Scheidung an, in der sie einiges in Kauf nahm, um ihre Familie über Wasser zu halten.

"Ich möchte mich nie wieder so hilflos fühlen, denn ich glaube, so fühlt man sich, wenn man nicht viel Geld hat. Man fühlt sich sehr hilflos", führt sie im Gespräch mit Shannen Doherty (52) weiter aus. In einem Interview mit der Sunday Times Style verriet die 44-Jährige vor wenigen Jahren, dass sie damals Designerhandtaschen und Schmuckstücke verkaufen musste, um über die Runden zu kommen.

Um aus den finanziellen Schwierigkeiten herauszukommen, habe Christina mehr gearbeitet. Darunter habe ihre Beziehung mit Tochter Cleopatra aber stark gelitten. "Letztes Jahr bin ich für 'Yellowjackets' nach Vancouver hin und her gependelt", erinnert sie sich im Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" und fügt hinzu: "Meine Tochter kannte mich nicht. Wir hatten keine Bindung." Ihre Kinder habe sie aufgrund der hohen Reisekosten nicht immer mitnehmen können.

ActionPress / Walker/Variety/REX/Shutterstock James Herdeegen mit Christina Ricci, 2017

Getty Images Christina Ricci

