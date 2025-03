Wegen Alkoholkonsum: Marc Terenzi kämpft um seine Gesundheit

Marc Terenzi (46) krempelte im vergangenen Jahr sein Leben um und ließ die Drogen und den Alkohol hinter sich. Wie der Musiker jetzt gegenüber Bild offenbart, wird er allerdings trotzdem von seiner sündhaften Vergangenheit eingeholt. Bei der Untersuchung für eine Operation wegen eines Nabelbruchs wurde bei ihm eine alkoholische Fettleber festgestellt. Das bedeutet, dass das Organ wegen seines zu hohen Alkoholkonsums zu stark beansprucht wurde, weshalb die Zellen der Leber geschädigt wurden. "Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen. Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag. Wenn ich jetzt nicht weiter den Weg gehe, den ich eingeschlagen habe – ohne Alkohol und Drogen – dann sterbe ich", gibt das TEAM 5ÜNF-Mitglied preis.

Die Diagnose trifft den einstigen Dschungelcamp-Gewinner hart – sie gibt ihm jedoch einen weiteren Grund, an sich zu arbeiten, um ein suchtfreies Leben zu erreichen. Tut er das nicht, könnte es zu einer sogenannten Leberzirrhose kommen, bei der es sich um eine chronische Erkrankung handelt, bei der das Lebergewebe zunehmend zerstört wird, was zum Tod führt. "Ich habe eine völlig neue Sichtweise gewonnen, was mein weiteres Leben angeht. Ich strebe jetzt nach geistiger und körperlicher Gesundheit, nicht mehr nach Selbstzerstörung", betont Marc und fügt hinzu: "Mein Rat an alle, die mit Alkohol und Drogen ein Problem haben: Holt euch Hilfe, bevor es zu spät ist."

Der 46-Jährige machte im vergangenen Jahr eine harte Zeit durch. Nach einem mentalen Zusammenbruch begab er sich für zwei Monate in eine Entzugsklinik und gab seitdem alles für eine bessere Zukunft. Nun möchte Marc auf Mallorca neu Fuß fassen und sich mit eigener Eisdiele selbstständig machen. "Ich fange ganz von vorn an. Ich baue mir jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück ein neues Leben auf", erklärte der Sänger gegenüber dem Blatt und betonte außerdem: "Ich habe in [den vergangenen Jahren] eine Menge gelernt über meine psychische Gesundheit, über meine innere Unruhe, über meine Probleme mit Alkohol und über mich selbst."

Marc Terenzi, Sänger

Marc Terenzi, Sänger