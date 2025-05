Marc Terenzi und Verena: Schockierende Tondokumente enthüllt

Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43) sorgten vor Gericht in Hamburg für Aufsehen, als eine aufgenommene Tonspur abgespielt wurde, die die eskalierende Auseinandersetzung des Ex-Paares am 22. August 2023 dokumentierte. Die Tonaufnahme, die Verena ohne das Wissen des Sängers gemacht hatte, war ein Schlüsselpunkt bei der Klärung der Vorwürfe der vorsätzlichen Körperverletzung gegen Marc. Die Situation hatte sich damals in einem Zimmer des Hamburger "The George Hotel" während einer Auseinandersetzung zugespitzt, bei der beide Beteiligten unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Die Polizei musste schließlich einschreiten, jedoch wurden die Anschuldigungen gegen den Musiker später widerrufen.

Die Aufnahmen schilderten ein erschütterndes Bild der damaligen Beziehung. Verena warf dem Sänger vor, dass er sie verletzt habe, nur um im nächsten Moment widersprüchliche Liebeserklärungen von sich zu geben. Marc wiederum schimpfte über angebliche Treuebrüche der Moderatorin und hohe Rechnungen, die er begleichen musste. Die Details der Tonaufnahme offenbarten eine chaotische Mischung aus Eifersucht, Vorwürfen und Beleidigungen. Verena schrie und klagte in hysterischem Ton über Schmerzen: "Aua, aua, du hast mir wehgetan." Der Streit gipfelte in chaotischen Szenen, bei denen sie sich um Taschen stritten und gegenseitige Schuldzuweisungen laut wurden. Dass sich die beiden trotz des Zwischenfalls kurz darauf wieder versöhnten, unterstrich nur das schwierige Verhältnis, in dem sie zueinander standen.

Marc, der mittlerweile eine Therapie gegen seinen Alkoholmissbrauch abgeschlossen hat, gab an, dass ihm die Konfrontation mit seiner Vergangenheit sichtlich unangenehm war. Die Richterin erkannte seine Bemühungen an, sich dieser Phase zu stellen und sein Leben neu zu ordnen. Nach eigenen Worten empfindet der Musiker jetzt Erleichterung, ebenso wie Verena, die gegenüber Bild betonte, ihn niemals absichtlich vor Gericht gezogen haben zu wollen. Zwischen ihrer scheinbar leidenschaftlichen, jedoch oft konfliktreichen Beziehung scheint ein endgültiger Schlussstrich gezogen worden zu sein. Beide erklärten unabhängig voneinander, dass sie froh seien, das Kapitel hinter sich lassen zu können.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Verena Kerth, Model