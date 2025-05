Prozess: So denkt Verena Kerth über Marc Terenzis Freispruch

Marc Terenzi (46) wurde am Freitag vom Gericht in Hamburg von den Vorwürfen der Körperverletzung gegen seine ehemalige Partnerin Verena Kerth (43) freigesprochen. Während sich der Sänger nach dem Urteil sichtlich erleichtert zeigte, meldet sich jetzt auch die TV-Bekanntheit zu Wort. In ihrer Instagram-Story betont sie, dankbar zu sein, dieses Kapitel endlich hinter sich lassen zu können. "Jeder, der schon mal in einer Beziehung mit jemandem mit Alkoholproblem festgesteckt hat, weiß, was das für eine emotionale Achterbahnfahrt ist", erklärt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin. Sie sei "durch die Hölle gegangen", doch "nun ist es endgültig vorbei". "Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt", gibt sie sich hoffnungsvoll.

Marc äußerte sich bereits kurz nach seinem Freispruch. Nachdem das Gericht keine klare Schuld feststellen konnte und den Fall zugunsten des Angeklagten entschieden hatte, erklärte er gegenüber RTL: "Ich bin superfroh jetzt. Ich kann ein bisschen mehr atmen." Der 46-Jährige kann sich jetzt endlich voll und ganz seinen neuen Projekten widmen: Neben der Arbeit in seiner Eisdiele möchte er eine Dokumentation über die vergangenen drei Jahre drehen und neue Musik veröffentlichen. Das Urteil ist ein entscheidender Neuanfang für den Ex-Mann von Sarah Connor (44), der bereits einen Drogen- und Alkoholentzug hinter sich hat. "Ich bin sehr froh, ich bin weg von alledem", betonte er.

In dem Gerichtsverfahren ging es um einen Vorfall, der sich im August 2023 ereignet hatte. Laut Verenas Aussage soll ihr Ex-Verlobter sie während eines lautstarken Streits geschlagen, über den Boden gezerrt und ihr eine Todesdrohung ausgesprochen haben. Ein Zeuge schilderte die Situation jedoch etwas anders: Der DJ Steve Es, ein ehemaliger Freund der 43-Jährigen, schilderte laut dem Sender, Marc sei nicht der Täter, sondern das Opfer gewesen. Demnach habe dieser während der Beziehung sowohl psychische als auch physische Gewalt erlebt. Die Schuldfrage konnte daher nicht zweifelsfrei geklärt werden – und das Gericht entschied auf Freispruch.

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

ActionPress Marc Terenzi, Sänger