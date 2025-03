Fans sicher: Hier leistet sich Kim Kardashian Photoshop-Fail

Kim Kardashian (44) hat mit ihrer neuesten Schwimmkollektion von SKIMS für ordentlich Gesprächsstoff im Netz gesorgt – allerdings nicht nur wegen der verführerischen Designs, die sie derzeit in einem Fotoshooting auf den Bahamas präsentiert. Auf Instagram teilte die vierfache Mutter Bilder ihrer Kampagne, darunter ein Traum in Leopardenmuster, ein hellblauer Bikini auf einem Jetski und eine Kombination aus einem nassen, weißen Crop-Top und winzigen blauen Bikinihöschen. Doch vor allem letzteres Bild ließ die Fans irritiert zurück: "Was ist mit dem Bauch im dritten Bild passiert? Bitte feuert die Person, die das bearbeitet hat", schrieb ein User. Weitere Follower zeigten sich ebenfalls überzeugt davon, dass hier ein Photoshop-Fail vorliegt.

Wie die Daily Mail berichtet, wurde die Promotion ihrer Kollektion von einer riesigen Installation in New Yorks Times Square begleitet, auf der Kim im Look eines ihrer Fotos nachempfunden wurde. Die Unternehmerin selbst posierte dabei am Strand mit tropischen Accessoires wie Kokosnüssen und langen schwarzen Sarongs. Trotz der harschen Kritik gab es für die Bilder natürlich auch zahlreiche Komplimente. Und während Kim sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen äußerte, scheint sie sich ihrer inszenierten Ästhetik sicher zu sein – immerhin ist ihre Marke dafür bekannt, (nicht ganz natürlich wirkende) Schönheitsideale clever zu vermarkten.

Photoshop-Debatten sind für Kim nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit stand sie immer wieder im Kreuzfeuer ihrer Fans und Kritiker. Vor wenigen Wochen sorgte ein Bild von der Reality-TV-Ikone in einem engen Korsett für Furore, das viele für übertrieben bearbeitet hielten. Damals rechtfertigte sie sich, dass ihr Look rein durch das Kleid und raffinierte Schnürtechniken zustande kam. Dennoch polarisiert die Unternehmerin mit ihrer Bildbearbeitung immer wieder. Einige Fans beklagen unrealistische Schönheitsvorbilder, während andere treu an ihrer Seite stehen und die Selfmade-Milliardärin für ihren Erfolg bewundern. Trotz der Kritiker bleibt Kim eine prägende Figur der Popkultur, die weiß, wie man sich ins Gespräch bringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Jahr 1994

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige